बाहुबली बनाने वाले फिल्म डायरेक्टर अब बनवाएंगे आंध्र प्रदेश की नई राजधानी

फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामोली और आर्ट डारेक्टर आनंद साई को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को डिजाइन करने में सुझाव देने के लिए राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया है। सरकार नई राजधानी को आंध्र प्रदेश की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के हिसाब से तैयार करना चाहती है। ऐसे में फिल्म बाहुबली के आर्ट डारेक्टर आनंद साई को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। नई राजधानी की सरकारी कॉम्प्लेक्स का डिजाइन तैयार किया जाना है। सरकारी इमारत में सचिवालय, हाई कोर्ट, विधानसभा और राज भवन होंगे।

वहीं आंध्र कैपिटल रीजन डेवलप्मेंट अथॉरिटी के एडिशनल कमिशनर वी रामा राव ने कहा, “सीएम का मानना है कि राजमोली, और साई ने फिल्म बनाने के लिए राज्य के इतिहास पर अच्छे से रिसर्च की है, ऐसे में उनके पास जो जानकारी है वह डिजाइनर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसीलिए हमने उन्हें आमंत्रित किया गया है।” वहीं अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉ. पी नारायण ने कहा, “हम चाहते हैं कि इमारतें ऐसी तैयार हों जिनसे राज्य के कल्चर का पता चले। ऐसे में फिल्म मेकर्स के पास जो जानकारी है वह हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है।”

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि डिजाइन तैयार होने के बाद पब्लिक के बीच सजेशन्स के लिए भी जाएंगे। डिडाइन तैयार करने का काम फॉस्टर और हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया है, जो इसी महीने के अंत तक डिजाइन पेश करेंगे। वहीं राज्य सरकार द्वारा एक और तेलुगु फिल्म मेकर क्रिश को भी आमंत्रित किया गया है।

देखें वीडियो

First Published on January 17, 2017 9:55 am