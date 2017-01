नीतीश कुमार-नरेंद्र मोदी के संबंधों में मिलती है नेहरू-लोहिया की झलक

सकारात्मक राजनीति से अनजान लोग यदा कदा कुछ खास तरह के बयानों को देख-सुनकर जदयू के राजग में शामिल होने की संभावना जाहिर करने लगते हैं। एक बार फिर वैसा ही कयास लगाया जा रहा है। गत नवंबर में जब नीतीश कुमार ने नोटबंदी का समर्थन कर दिया तो अफवाहों का बाजार तब भी गर्म हो गया था। बाद में थमा। हाल में इसी 5 जनवरी को पटना में आयोजित गुरु गोविंद सिंह प्रकाशोत्सव दिवस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की तारीफ क्या कर दी, एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया।अटकल दलीय समीकरण बदलने को लेकर।

दरअसल आज के अनेक राजनीतिक विश्लेषकों ने नेहरू-लोहिया-अटल युग की सकारात्मकता को न तो देखा है और नहीं जाना है। जबकि, मोदी-नीतीश की राजनीति में भी उसकी झलक कभी- कभी मिल जाती है। इसे विश्लेषक स्वीकार करने को तैयार ही नहीं लगते। इसीलिए उनकी अटकलें बार -बार फेल भी हो जाती हैं। समाजवादी नेता डा.राम मनोहर लोहिया तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के कटु आलोचक थे। इसके बावजूद जब लोहिया जेल में थे तो नेहरू ने इंदिरा जी के जरिए आम भेजा था।

एक बार नेहरू ने लोहिया को लिखा कि “तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं। कभी -कभी सोचता हूं कि इन दिनों तुम कैसे दिखते होगे!” 1964 में नेहरू के निधन पर लोहिया ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि “1947 के पहले के नेहरू को मेरा सलाम!” एक अन्य अवसर पर नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए उनके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना की थी।

दूसरी ओर जब बंग्लादेश युद्ध हुआ तो अटल जी ने इंदिरा जी की सार्वजनिक रूप से काफी सराहना की। इतनी सराहना की कि कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी उन्होंने प्रधान मंत्री को दुर्गा तक कह दिया। बाद में खुद अटल जी ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने दुर्गा शब्द का इस्तेमाल किया । आजादी के तत्काल बाद के वर्षों के ऐसे अन्य कई उदाहरण मिलेंगे। पर अब तो देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने के काम में लगा रहता है। राजनीति पूरी तरह कर्कश और एकतरफा हो गयी है। निजी और दलगत हित हावी हैं। विरोध का स्वरूप व्यक्तिगत होता जा रहा है।उसके अपने कारण भी हैं।

इन दिनों राजनीति को लेकर लोगों का शिक्षण ऐसे ही अंधविरोध करने वाले नेताओं को देखकर हो रहा है। इस बीच यदि कोई बड़ा नेता अपने प्रतिद्वंद्वी का गुण-दोष के आधार पर समर्थन या विरोध करता है तो इसी तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। दरअसल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य मंत्री नीतीश कुमार के बयानों, कदमों और फैसलों से यही लगता है कि इनकी शैली आजादी के तत्काल बाद के कुछ नेताओं वाली ही है। इसी शैली के तहत नीतीश कुमार कई बार विरोध या समर्थन का मन बनाते रहते हैं। वह आम तौर पर दलगत राजनीति का ख्याल नहीं रखते।उ धर नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते हैं कि मेरे लिए देश, मेरे दल से ऊपर है। भारतीय सेना ने जब सीमा पार जाकर आतंकी खेमों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो नीतीश कुमार ने तत्काल उसकी तारीफ कर दी। नीतीश द्वारा नोटबंदी का समर्थन बड़ी राजनीतिक हिम्मत की बात थी।

अलग राजनीतिक शैली का प्रदर्शन करते हुए इससे पहले 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में राजग उम्मीदवार के रहते हुए जदयू ने प्रणव मुखर्जी को वोट दिया था। उस समय भी कुछ अफवाह चली थी। याद रहे कि नीतीश जून 2013 तक राजग में ही थे। जीएसटी पर नीतीश कुमार का मनमोहन सरकार को समर्थन भाजपा की लाइन से हटकर लिया कदम था। नीतीश प्रणव दा को बेहतर उम्मीदवार मानते थे और जीएसटी को देशहित में जरूरी मानते हैं।

राजनीति में कल कौन किसके साथ जाएगा, यह कहना हमेशा ही मुश्किल होता है। पर अन्य अनेक राजनीतिक -गैर राजनीतिक बातों और कारणों को ध्यान में रखें तो अभी नीतीश के राजग में प्रवेश की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। नीतीश ने इन पंक्तियों के लेखक से बातचीत में हाल में कहा भी कि अभी मैं यही कह सकता हूं कि 2020 तक राजद-जदयू-कांग्रेस महागठबंधन को बने रहना है।

उधर प्रधानमंत्री ने हाल में शराबबंदी पर जब नीतीश सरकार के कदम का समर्थन कर दिया तो उनके दिलो-दिमाग में भी व्यापक जनहित और देशहित ही रहा होगा। याद रहे कि शुक्रवार को भी जदयू प्रवक्ता ने इस अटकल को गलत बताया है कि जदयू राजग में शमिल होने जा रहा है। लेकिन संकेत यही है कि ऐसी अटकलें तब तब जारी रहेगी जब -जब ये दो नेता एक दूसरे की तारीफ करेंगे। हड़भोंग वाली राजनीति की भीड़ में इन दो शीर्ष नेताओं की अलग ढंग की शैली को स्वीकार करने को अनेक विश्लेषक व प्रेक्षक तैयार ही नहीं लगते ।

वीडियो: ममता बनर्जी बोलीं- “पीएम मोदी को जाना होगा, देश को बचाने के लिए बनाई जाए राष्ट्रीय सरकार”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 9, 2017 11:24 am