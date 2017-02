बीएमसी मेयर पर आरएसस नेता बोले- पहले शिवसेना और फिर भाजपा कर लें राज

मुंबई में बीएमसी के नतीजों के चार दिन बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि कि बीएमसी की गद्दी पर कौन पर बैठेगा। जारी गतिरोध के बीच आरएसएसके वरिष्ठ विचारक एमजी वैद्य ने नया फॉर्मूला दिया है। वैद्य ने कहा है कि चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली शिवसेना और दूसरे स्थान पर रही बीजेपी को ढाई-ढाई साल के लिए मेयर पद रखना चाहिए। इतना ही नहीं वैद्य के मुताबिक चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली शिवसेना को मेयर का पद पहले मिलना चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी दोनों पार्टियों के साथ आने की बात कह चुके हैं।

पहले ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे शिवसेना कांग्रेस का समर्थन ले सकती है लेकिन सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि वो शिवसेना का समर्थन नहीं करेंगे। वैद्य ने कहा है कि अगर शिवसेना कांग्रेस से गठबंधन करती है तो संकट महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर भी आ सकता है। बीएमसी चुनाव में भाजपा और शिवसेना 26 साल बाद अलग- अलग चुनाव लड़ रही थी। दोनों पार्टियों को उम्मीद थी कि वो चुनाव जीतेंगी लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला।

वहीं इस एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सभी नगर निगमों और जिला परिषदों में कांग्रेस से हाथ मिलाएगी। पवार ने कहा कि, एनसीपी राज्य के सभी 10 नगर निगमों और 25 जिला परिषदों में गठबंधन करेगी। पवार के मुताबिक गठबंधन से कांग्रेस और एनसीपी दोनों सत्ता में आ सकती हैं। शरद पवार से जब यह पूछा गया कि क्या एनसीपी शिवसेना का समर्थन करेगी तो शरद पवार ने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि अगर एनसीपी के समर्थन की जरूरत हुई तो स्थानीय स्तर पर फैसला किया जाएगा।

बता दें एशिया की सबसे अमीर नगर निगम की 227 सीटों के नतीजे 23 फरवरी को आ गए थे। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरुरत थी लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। शिवसेना को 84 सीटें मिली। वहीं भाजपा 81 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस के हाथ 31 सीटें लगी हैं। एनसीपी को 9, एमएनएस 7 और अन्य को 14 सीटें मिली। इन नतीजों के बाद इतना तो साफ हो गया थी कि बीएमसी की गद्दी पर भाजपा या शिवसेना में ही कोई बैठेगा।

First Published on February 27, 2017 10:37 am