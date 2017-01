एक्सप्रेस-वे पर बस लूटी, दो यात्रियों को गोली मारी

यमुना एक्सप्रेस-वे पर बीती रात करीब डेढ़ बजे आधा दर्जन से अधिक लुटेरों ने लखनऊ जा रही पर्यटकों की एसी डबल-डेकर बस को लूट लिया। विरोध करने पर उन्होंने दो यात्रियों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में लूटी गई गाड़ी की सूचना देने के लिए जब परिचालक ने मथुरा के नौहझील क्षेत्र में सूचना दी तो बरौठ पुलिस चौकी प्रभारी उनका हाल लेने पहुंचे तभी पीछे से आ रहे एक कैंटर ने पुलिस वालों पर ही गाड़ी चढ़ा दी, जिससे चौकी प्रभारी सहित तीन-चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।

थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली से एक बस लखनऊ जा रही थी। रात करीब 2 बजे टप्पल के निकट बस का टायर पंचर हो गया। चालक व कंडक्टर जब टायर बदलने के लिए नीचे उतरे, उसी समय जिकरपुर की ओर से छह-सात हथियारबंद बदमाश वहां पहुंच गए। बदमाशों ने हर यात्री को लूटना शुरू कर दिया। उनमें से दो यात्रियों ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद बदमाश नकदी, जेवर, मोबाइल फोन आदि लाखों का बहुमूल्य सामान लेकर चंपत हो गए। दोनों घायल यात्रियों को नोएडा स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती किया गया है।

लूटपाट के बाद बस के चालक-परिचालक ने नौहझील क्षेत्र में आकर पुलिस पिकेट को घटना की जानकारी दी तो बरौठ पुलिस चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक उमेश सोलंकी (55) पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। एक्सप्रेस-वे पर खडेÞ होकर घटना के संबंध में जानकारी ले ही रहे थे कि तभी नोएडा की ओर से आ रहे कैंटर चालक बिंटू उन सभी को रौंदता हुआ भागा। इसे बाद में पकड़ लिया गया। सोलंकी को आगरा के जीजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

First Published on January 23, 2017 12:58 am