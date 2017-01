Republic Day 2017: आज रात से सील होंगी दिल्ली की सरहदें

गणतंत्र दिवस समारोह पर आतंकी हमलों की आशंका के मद्देनजर बुधवार रात दस बजे से राजधानी की सीमा सील कर दी जाएगी। वहीं भारी व बडे व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश नहीं देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान नई दिल्ली व मध्य दिल्ली के कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, रेस कोर्स व उद्योग भवन समेत कुछ मेट्रो स्टेशनों पर परेड के दौरान प्रवेश और निकास की सुविधा नहीं मिलेगी। परेड सुबह नौ बजे से शुरू होगी और लाल किला मैदान तक जाएगी।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग व नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग होते हुए लाल किला पहुंचेगी। बुधवार दोपहर तीन बजे से 26 जनवरी को परेड समाप्त होने तक राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। बुधवार सुबह 11 बजे से परेड समाप्त होने तक रफी मार्ग, जनपथ व मान सिंह रोड से राजपथ तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। 26 जनवरी सुबह दस बजे से परेड खत्म होने तक तिलक मार्ग पर दोनों तरफ से यातायात प्रतिबंधित रहेगा, क्रॉस ट्रैफिक को परेड के मूवमेंट के आधार पर जाने दिया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने अनुरोध किया है कि समारोह में आते समय अतिथि व दर्शक अपने पास व टिकट जरूर रखें और सिटिंग एन्क्लोजर व पार्किंग के बारे में जानकारी हासिल कर लें। जिन वाहनों पर पार्क एंड राइड का स्टीकर चस्पा होगा सिर्फ उन्हीं वाहनों को पार्किंग सुविधा दी जाएगी। एन्क्लोजर 1से 17 राजपथ के दक्षिणी तरफ स्थित है, जबकि 18 से 35 राजपथ के उत्तरी तरफ है। ट्रायंगुलर पार्किंग लेबल वालों को पार्किंग 1 से 7 नंबर तक राजपथ के दक्षिण की तरफ वाटर कैनाल के पास मिलेगी, जबकि 8 से 11 नंबर वालों को राजपथ के पीछे उत्तर की तरफ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध मिलेगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 25, 2017 1:14 am