रामजस कॉलेज मामले में छात्रों ने की थी 13 शिकायतें, लेकिन पुलिस ने दर्ज की सिर्फ पिटने वाली SHO की एफआईआर

रामजस कॉलेज मामले में 13 शिकायतों के बावजूद पुलिस ने सिर्फ एक ही एफआईआर दर्ज की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह एफआईआर भी एसएचओ आरती शर्मा ने दर्ज कराई थी, जो खुद भी झड़प में प्रदर्शनकारियों द्वारा घायल हुई थीं। इसके अलावा सूत्रों ने अखबार को यह भी बताया था कि वामपंथ विचारधारा वाले छात्रों ने 7 लिखित शिकायतें, एबीवीपी सदस्यों ने 5 और तीस हजारी कोर्ट के वकील ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। शर्मा की शिकायत पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, वह दंगे और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने को लेकर थी। जबकि पिछले हफ्ते जब छात्रों ने आईटीओ पर गुरुवार को पुलिस हेडक्वॉटर्स के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, तो पुलिस ने इस मामले में जांच का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक छात्रों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों का आरोप था कि पिछले बुधवार मॉरिस नगर पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के लोगों ने दूसरे संगठनों के छात्रों को पीटा था। बाद में एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि पुलिस अधिकारी छात्राओं को पीट रहे थे।

इतना ही नहीं कई मीडिया संस्थानों के पत्रकारों पर भी हमला किया गया था। एक मीडिया संस्थान में काम करने वाली महिला पत्रकार ने वीडियो भी बनाई थी, जिसमें पुलिसवाले एक छात्रा को मुक्का मार रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं। दूसरी ओर, जिस छात्रा पर कुछ लड़कों ने हमला किया था, उसने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि जिन्होंने उस पर हमला किया, उनके नाम वह पुलिस को मुहैया करा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने आरोप लगाया कि जब उस पर हमला हुआ तो पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया।

हालांकि इस घटना को झड़प का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हादसे में पीटे गए छात्रों का कहना है कि यह हमला था झड़प नहीं। एक छात्र ने बताया कि यह दो छात्र समूहों के बीच झगड़ा नहीं था, यह सीधा-सीधा हमला था। हम रामजस कॉलेज के अंदर नहीं थे, लेकिन तभी गेट के पार से एक पत्थर हमारी तरफ आया। उन्होंने लड़कियों को रेप की भी धमकी दी। एक ने लड़कियों से कहा कि उन्होंने उनकी तस्वीरें ले ली हैं और वह रात को उनके पास आएगा। इसके बाद इस हिंसक प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें प्रदर्शन के दौरान कश्‍मीर की आजादी के नारे लगाते देखे गए थे। वीडियो में प्रदर्शनकारी ‘स्‍टूडेंट्स की आजादी’ और ‘कश्‍मीर की आजादी’ के नारे लगाते दिख रहे थे।

यह था मामला : रामजस कॉलेज की साहित्य सोसाइटी ‘वर्डक्राफ्ट’ की ओर से दो दिवसीय सेमिनार ‘प्रदर्शन की संस्कृति’ में उमर खालिद और शहला राशिद को संबोधन के लिए बुलाया गया था। लेकिन यह आमंत्रण एबीवीपी और छात्र संघ के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को रद्द कर दिया गया था। खालिद उन छात्रों में शामिल हैं जिन पर पिछले साल एक कार्यक्रम में देशविरोधी नारे लगाने का आरोप है। संसद हमला मामले के दोषी आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में जेएनयू में कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप उमर खालिद पर था। वहीं शहला राशिद जेएनयू छात्र संघ की पूर्व सदस्य हैं और छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन चलाने में शामिल थीं।

रामजस कॉलेज में कश्मीर की आजादी के नारे लगाते छात्र:

दिल्ली: रामजस कॉलेज में ABVP-AISA के बीच हिंसक झड़प, हुई मारपीट; जानिए पूरा मामला, देखें वीडियो ः

First Published on February 27, 2017 10:53 am