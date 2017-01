राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति कर प्रपंच कर रहे राजेंद्र कुमार : गुप्ता

दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पूर्व प्रमुख सचिव आइएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों को बेबुनियाद, असत्य और राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है। उन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप शीला दीक्षित की सरकार के समय के हैं, उनका केजरीवाल सरकार से कोई सरोकार नहीं है। यह बात सीबीआइ ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते समय भी साफ कर दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार के कार्यालय पर सीबीआइ के छापे को राजनीतिक रंग देकर उसे केंद्र सरकार की ओर से छापा डलवाने का आरोप लगाकर जनता को गुमराह किया। राजेंद्र कुमार ने जो पत्र लिखा है उससे यह साबित होता है कि वे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है वह इस्तीफा या वीआरएस लेकर अपने को सरकार के अधीन होने से अलग नहीं कर सकता है। वीआरएस की भावुक बात करके राजेंद्र कुमार मात्र लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

इससे साफ होता है कि दिल्ली सरकार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को किस तरह अपने राजनीतिक मकसदों के लिए किस तरह इस्तेमाल करती है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह पहले अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजेंद्र कुमार का कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके संविधान और कानून के राज की खुली अवहेलना कर रही थी। आज भी वही सिलसिल कायम है। अपने पत्र में राजेंद्र कुमार ने लिखा है कि सीबीआइ अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान उन पर दबाव डाला था कि वे इस मामले में केजरीवाल का नाम लें। राजेंद्र कुमार की यह बात पूरी तरह बेबुनियाद और असत्य है। वे ऐसा कहकर केजरीवाल सरकार के राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति को ध्यान में रखकर एक प्रपंच रच रहे हैं।

First Published on January 6, 2017 1:40 am