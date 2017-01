कोटा: एक और कोचिंग छात्रा ने की आत्महत्या

कोटा के एक कोचिंग संस्थान की छात्रा तान्या राणा ने अपने कमरे में गुरुवार की रात कथित रूप से आत्महत्या कर ली। कुनाडी थाना पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एलएन कोचिंग संस्थान में मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही हिमाचल प्रदेश की तान्या राणा ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मकान मालिक की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा का शव उतार कर पोस्टमार्टम के लिए कोटा के सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है। पुलिस ने मृतक छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी है, परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

गौरतलब है कि आर्ट आॅफ लिविंग के प्रणेता श्रीश्री रविशंकर ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में पिछले सप्ताह ही कोटा में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तनावरहित रहने के लिए वृहद स्तर पर शिविर लगा कर तनावमुक्त रहने के गुर सिखाए थे।कोटा जिला प्रशासन कोचिंग संस्थानों की सहायता से छात्रों को तनाव मुक्त रहने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बावजूद इसके कोचिंग संस्थानों मेंं अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्महत्या करने का सिलसिला रुक नहीं रहा है।

First Published on January 21, 2017 1:43 am