राजस्थान पुलिस के अफसर ने खुद को गोली मारी, गाड़ी से एक महिला की लाश भी मिली

राजस्थान में एक पुलिस अफसर की लाश बरामद हुई है। उस पुलिसवाले का नाम आशीष प्रभाकर है। वह एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और कुछ महीनों पहले ही उनको आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) में शामिल किया गया था। 42 साल के आशीष की बॉडी उनकी गाड़ी से मिली है। उनके साथ गाड़ी में एक और महिला की लाश भी मिली है। उस महिला की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस को उस महिला के पास से एक मोबाइल फोन मिला है। उसकी मदद से पुलिस महिला की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आशीष ने अपनी रिवाल्वर से ही खुद को गोली मारी थी। जिस महिला की बॉडी मिली है उसकी उम्र तकरीबन 30 साल की होगी।

आशीष के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें आशीष अपनी पत्नी से माफी मांग रहे हैं। पुलिस सुसाइड के पीछे ‘पारिवारिक कारण’ बता रही है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, आशीष तकरीबन पांच बजे अपने ऑफिस ने निकले थे। यह घटना उसके घंटो बाद हुई। आशीष इस वक्त आतंकवाद विरोधी दस्ते में कोई खास केस नहीं देख रहे थे। उन्हें प्रशासनिक काम दिया गया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 23, 2016 11:35 am