टीवी एंकर अरनब गोस्वामी अपने कार्यक्रम में इतना चिल्लाते क्यों है ये सवाल कई बार आपके जहन में भी आया होगा। अब अरनब गोस्वामी ने खुद इस सवाल का जवाब दे दिया है। अरनब ने बुधवार (21 दिसंबर) को जयपुर में एक कार्यक्रम में दिए जवाब में कहा, “इस देश में अगर चिल्लाओगे नहीं तो आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी। इसलिए चिल्लाता हूं।” अरनब ने कार्यक्रम में कहा कि वो राष्ट्रवादी होने पर गर्व करते हैं। अरनब ने कहा कि भारतीय मीडिया राष्ट्रवाद और देशद्रोह के बीच फंसी है और देशद्रोहियों की मीडिया में कोई जगह नहीं है। अरनब ‘भास्कर उत्सव’ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे।

अरनब ने कार्यक्रम में कहा कि वो भारत-पाकिस्तान के मसले पर न्यूट्रल (तटस्थ) नहीं हो सकते। कार्यक्रम में अरनब ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया। अरनब ने बताया कि एक बार राहुल गांधी ने उनसे उनकी उम्र पूछी थी। अरनब ने उन्हें बताया था कि उनकी उम्र 40 साल है। इस पर राहुल बोले थे कि आप मुझसे छोटे हैं। अरनब के अनुसार जवाब में उन्होंने राहुल से कहा- हां लेकिन मेरे पास 19 साल का वर्क एक्सपीरियंस है।

अरनब पिछली बार तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने टाइम्स नाउ चैनल की नौकरी छोड़ी थी। कार्यक्रम में अरनब से ये भी पूछा गया कि उन्होंने नौकरी छोड़ी या उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था? इस पर अरनब ने कहा कि मैं अपने फैसले खुद लेता हूं और मुझे कोई खरीद नहीं सकता। अरनब ‘रिपब्लिक’ नाम का ग्लोबल न्यूज चैनल लॉन्च करने वाले हैं। अरनब ने कहा कि उन्हें देश पर भरोसा है इसलिए उन्होंने ये नाम चुना है।

अरनब ने बताया कि उन्हें अपने काम के दौरान कई बार धमकियां भी मिली हैं लेकिन वो डरे नहीं। अरनब ने कहा कि जो लोग मेरे टीवी से जाने की खुशियां मना रहे हैं वो अफसोस करेंगे। अरनब ने दिल्ली स्थित पत्रकारों को भी आड़े हाथों लिया। अरनब ने कहा कि लुटियंस दिल्ली की पत्रकारिता ने देश को नीचा दिखाया है। अरनब ने आरोप लगाया कि लुटियंस दिल्ली के पत्रकारों ने समझौता किया है और वो कभी भ्रष्टाचार को सामने नहीं लाए। अरनब ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू में नरमी से और राहुल गांधी से सख्ती से पेश आने पर कहा कि उन्हें पीएम मोदी का इंटरव्यू करके मजा आया और वो राहुल से केवल सवाल ही पूछ सकते थे उनका जवाब नहीं दे सकते थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 22, 2016 11:28 am