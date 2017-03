एक ही गांव में लव मैरिज करने वालों के खिलाफ पंचायत का फतवा, दूल्हा-दुल्हन का परिवार समाज से बहिष्कृत

एक ही गांव में लव मैरिज करने पर पंजाब के गुरदासपुर जिले के श्री हरगोबिन्दपुर क्षेत्र में पंचायत ने उनके परिवार वालों के खिलाफ फतवा जारी किया है। पंचायत ने ऐसा करने वाले परिवारों को समाज से बॉयकाट कर दिया है। दकोहा पंचायत ने एक स्थानीय लड़की से संबंध रखने वाले गांव के लड़के के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की है। पंचायत ने दोषी लड़के के खिलाफ पंचायतनामा जारी किया है। इसमें पंचायत के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। पंचायतनामा में कहा गया है कि ऐसे लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए और फिर गांव में घुसने नहीं दिया जाए। साथ ही श्री अकाल तख्त के जत्थेदार साहिब को आवेदन भी किया है कि वह सभी गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हुक्म जारी करें कि एक ही गांव में शादी करने वाले लड़के-लड़कियों पर कार्रवाई करे और उन्हें गांव से बॉयकाट कर दे।

सरपंच प्रीतम सिंह का कहना है कि गांव में पिछले साल करीब दस लड़के-लड़कियों ने एक ही गांव में शादी रचाकर गांव को बदनाम किया है। इसका छोटे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। गांव के ही कुछ बच्चे बता रहे हैं कुछ और लड़के-लड़कियां घर से भागने वाले हैं, जिसे देखते पंचायत और गांव के लोगों ने फैसला लिया है कि घर से भागकर अपने ही गांव के लड़के-लड़कियों से शादी करने वालों और उनकी हिमायत करने वालों का सामाजिक बायकॉट करेंगे।

पंचायत ने फतवा में कहा है, ‘दकोहा निवासियों को निर्देश दिया जाता है कि वो उन परिवारों के साथ किसी भी तरह से संबंध नहीं रखें। जिन्हें समाज से बॉयकाट किया गया है। अन्यथा दोषी पाए जाने पर भविष्य में उनके परिवारों को भी सजा दी जाएगी।’

वहीं, गांव के रिटायर मास्टर सुखदेव ने कहा कि पंचायत और गांववालों की श्री अकाल तख्त के जत्थेदार से अपील है कि घर से भागकर गुरद्वारा में जाकर शादी करने वालों के खिलाफ गुरद्वारा ग्रंथी हुक्म जारी करें। उन्होंने कहा कि कम से कम एक गांव के बच्चों की आपस में शादी न करवाएं। इससे गांव में मतभेद उभर रहे हैं और अनहोनी की आशंका बनी रहती है।

First Published on March 10, 2017 11:15 am