पंजाब: सोशल मीडिया पर भी जंग लड़ रहीं पार्टियां, आप ने उतार रखे हैं 350 सायबर योद्धा

चार अन्य राज्यों के साथ अगले महीने पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जुबानी जंग के साथ राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया पर भी जंग लड़ रही हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पर एक इलस्ट्रेशन पोस्ट किया, जिसमें चुनाव में भिड़ने वाले नेताओं को रेस्लिंग रिंग में भिड़ते दिखाया गया। इसमें आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को अपने कंधे पर उठा रखा है, वहीं सीएम प्रकाश सिंह बादल बेटे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए दिख रहे हैं और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह दूर से यह सब देख रहे हैं।

इस पोस्ट को 3400 से ज्यादा बार शेयर और 8000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी 25 सेकेंड का एक एनिमिटेड वीडियो डाला, जिसे इतने समय में 1100 लाइक्स और 337 शेयर मिल पाए। इस वीडियो में दिखाया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को रिंग से बाहर फेंक रहे हैं। पंजाब चुनावों की तारीख पिछले हफ्ते ही जारी की गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह जंग काफी पहले ही शुरू हो गई थी। सभी चार राजनीतिक पार्टियों ने सोशल मीडिया के लिए युवाओं की एक टीम बना रखी है, जो लगातार एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में जुटे हैं।

शिरोमणि अकाली दल की आईटी विंग के स्टेट प्रेसिडेंट परमिंदर सिंह बरार ने हमारे सहयोगी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “सोशल मीडिया पर अकाली दल की टक्कर का कोई नहीं है। हम लोगों को सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हैं।” अकाली दल की सहयोगी पार्टी बीजेपी तीन महीने से सोशल मीडिया सेल चला रही है। पंजाब बीजेपी सचिव विनीत जोशी ने कहा, “हमने राज्य में 30 से भी ज्यादा सोशल मीडिया इनचार्ज तैनात किए हैं। यह टीम पार्टी और इसके उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर डालती है।”

पंजाब कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट प्रशांत किशोर की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की टीम चला रही है। आम आदमी पार्टी ने करीब 350 लोगों को ऑनलाइन कैंपेन में लगा रखा है। इस टीम के हेड अभिनभ बुधिरजा ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि 2014 के दिल्ली चुनावों की तरह यहां भी सोशल मीडिया की उतनी ही भूमिका रहेगी। हम तीन चुनाव लड़ चुके हैं और सोशल मीडिया का महत्व अच्छी तरह जानते हैं।” आम आदमी पार्टी फेसबुक और ट्विटर के साथ ही इंस्टाग्राम को भी इस्तेमाल कर रही है।

अरविंद केजरीवाल का दावा- “नवजोत सिंह सिद्धू है पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 9, 2017 9:33 am