सिद्धू के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज, राहुल से मिले

भाजपा के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से इस बात की अटकलों के बीच मुलाकात की कि क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू देर-सवेर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। राहुल के साथ सिद्धू की बैठक 30 मिनट से अधिक समय तक चली और वे ऐसे समय में उनसे मिलने पहुंचे, जब कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने आधे उम्मीदवार तय कर लिए हैं।

बैठक में क्या बातचीत हुई इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन इसका इसलिए महत्त्व है क्योंकि सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के पिछले महीने पार्टी में शामिल होने के बाद से उनकी राहुल के साथ यह पहली मुलाकात है। बाकी पेज 8 पर उङ्मल्ल३्र४ी ३ङ्म स्रँी 8

खबरों में यह भी कहा गया कि पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ने चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी। सिद्धू ने दो महीने पहले भाजपा छोड़ी थी।

अमरिंदर ने कहा था कि वह नहीं सोचते कि सिद्धू की अमृतसर लोकसभा उपचुनाव लड़ने में दिलचस्पी है और उनके पार्टी के लिए प्रचार करने की संभावना है। सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं। सिद्धू की इससे पहले आप से बातचीत हुई थी लेकिन यह साकार नहीं हो पाई। इसकी वजह से हाल में गठित आवाज-ए-पंजाब मोर्चे में विभाजन हो गया।

First Published on December 21, 2016 1:35 am