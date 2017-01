जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में हिमस्खलन की चेतावनी

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिमस्खलन संभावित जिलों के लिए रविवार मध्यम स्तर के खतरे वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश और बर्फबारी के चलते रविवार लगातार तीसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। चंडीगढ़ स्थित हिम स्खलन अध्ययन संस्थान (सासे) ने चेतावनी जारी की जो रविवार शाम पांच बजे से अगले 24 घंटे के लिए वैध होगी। सासे द्वारा जारी एक परामर्श के अनुसार जम्मू-कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, किश्तवाड़, राजौरी, डोडा, पुंछ और रियासी के हिमस्खलन संभावित इलाकों के लिए मध्यम खतरे की चेतावनी जारी की गयी है।

हिमाचल प्रदेश के चांबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के इलाकों के लिए भी इसी अवधि के लिहाज से मध्यम स्तर के खतरे वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। परामर्श में कहा गया, ‘चेतावनी की अवधि के दौरान लोगों को हिमस्खलन संभावित इलाकोें में नहीं जाने की सलाह दी जाती है।’ सासे के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शनिवार से कई जगहों पर हिमपात हुआ है। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश और बर्फबारी के चलते रविवार लगातार तीसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा।

यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ‘मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न स्थानों पर शुक्रवार को हुई भारी बारिश एवं बर्फबारी के बाद 300 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।’ उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर नगरोटा जांच चौकी से कश्मीर घाटी की ओर जाने के लिए राजमार्ग पर किसी वाहन के चलने की इजाजत नहीं है। उन्होंने बताया कि राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए कार्य जोर शोर से चल रहा है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के कर्मी और मशीनें मलबों को हटाने का काम कर रहे हैं। शुक्रवार को राजमार्ग से सटे जवाहर सुरंग, बनिहाल और पटनीटॉप इलाकों तथा भद्रवाह, कठुआ, किश्तवाड़ एवं रामबन की पहाड़ियों में भारी बर्फबारी हुई थी।

First Published on January 9, 2017 2:12 am