कैप्टर अमरिंदर ने जनरैल सिंह की उम्मीदवारी को बताया आप-अकाली गठबंधन, केजरीवाल ने पूछा आप कहां से लड़ेंगे

पंजाब चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं। पंजाब में चुनावी तल्खी शुरू हो गई है। बुधवार को कांग्रेस नेता कैप्टन अमिरंदर सिंह ट्वीट करके लिखा कि लंबी सीट पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जरनैल सिंह को आप का उम्मीदवार बनाने से ये साफ होता है आप और अकाली गठबंधन के बीच आपसी समझौता हुआ है ताकि इस सीट पर बादल की जीत को सुनिश्चित बनाया जा सके। कैप्टन ने इस मामले में अंदेशा जताया कि दोनों राजनीतिक दल ऐसा करके किसी बड़ी राजनीतिक डील को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद ट्विटर पर काफी सक्रिए रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी इसका जवाब देते हुए लिखा कि

केजरीवाल ने कैप्टन से पूछा कि आखिर आप किस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रकाश सिंह बादल के, सुखबार बादल के, मजीठिया के या किसी सुरक्षित सीट से। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अपने विधायक जनरैल सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी सीट का उम्मीदवार बनाया था। लंबी प्रकाश सिंह की परंपरागत सीट है। वो यहां से पहले भी कई बार जीतते रहे हैं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा- “नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे”

First Published on December 29, 2016 5:51 am