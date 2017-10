चंडीगढ़ में गैस का गुब्बारा फटने से 15 घायल, वीडियो में कैद हुई घटना

चंडीगढ़ में गैस का गुब्बारा फट जाने से हुए हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। यह मामला सेक्टर 34 का है जहां पर रविवार की शाम एक कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। सूत्रों के मुताबिक ऐलन करियर इंस्टीट्यूट में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर गैस से भरे गुब्बारे सजावट के तौर पर लगे हुए थे। यह इंस्टीट्यू सेक्टर 34 स्थित गुरुद्वारा के विपरीत दिशा में बना हुआ है। इस हादसे में ज्यादातर इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्रों को चोट पहुंची है जिन्हें इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। यह हादसा उस समय हुआ जब छात्र सजावटी गैस के गुब्बारों को हवा में छोड़ रहे थे। एएनआई के अनुसार आसमान में छोड़ने के दौरान गैस से भरे ये गुब्बारे बल्ब में फंस गए जिसके कारण गरमाहट पैदा हुई और फिर इनमें जोरदार धमाका हो गया।

यह पूरी घटना एक वीडियो में कैद हुई है। हादसे में घायल छात्रों को तुरंत ही सेक्टर 32 के जीएमसीएच ले जाया गया जहां पर उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे के कारणों का हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिब्यून के अनुसार डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई है। सभी छात्रों को हाथ, गले और चेहरे पर कुछ चोंटे आई हैं।

#WATCH: At least 15 people suffered injuries in a gas balloon blast at a function in #Chandigarh Sector 34 last evening pic.twitter.com/DNAMti4bOZ

— ANI (@ANI) October 9, 2017