पुदुचेरी की लेफटिनेंट गवर्नर और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरन बेदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें वे जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के अंदाज में दिखाई दे रही हैं। यह फोटो एक अंग्रेजी अखबार में तो छपी है ही, इसके साथ ही राज्य की कई जगहों पर इसके पोस्टर भी लगवाए गए है, जिसमें बेदी को हुबहु हिटलर की तरह दिखाया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद बेदी और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर से गरमा-गर्मी बढ़ गई है क्योंकि किरन बेदी के इस तरह के फोटो छपवाने का आरोप कांग्रेस पर लगा है। 4 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा बीजेपी के तीन सदस्यों को पुदुचेरी विधानसभा के लिए नोमिनेट किया गया था जिन्हें सभा का सदस्य बनाने के लिए किरन बेदी ने शपथ दिलाई दी थी।

इन तीनों सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद से ही राज्य की कांग्रेस सरकार बीजेपी और किरन बेदी को अपना निशाना बना रही है। विधानसभा में आए पार्टी के इन सदस्यों में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष वी समिनातन, और अन्य सदस्य केजी शंकर एवं एस सेलवागनपैती शामिल हैं। हिटलर की वेश के अलावा किरन बेदी को एक अन्य पोस्टर के जरिए मां काली के रूप में भी दिखाया गया। अपना पहला ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा यह पोस्टर की एक सीरीज है। देखिए एक और पोस्टर जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे राज्यपाल का पीछा किया जा रहा है। इसके बाद बेदी ने हिटलर किरदार वाला उनका फोटो ट्वीट किया। इन ट्वीट के कुछ टाइम बाद किरन बेदी एक और ट्वीट करती हैं जिसमें वे मां काली के रूप में दिख रही है। इतना ही नहीं इस फोटो में उन्हें कुछ नेताओं के कटे सिर को हाथ में लिए दिखाया गया है।

आपको बता दें कि जबसे इन तीन बीजेपी नेताओं का विधानसभा में आगमन हुआ है तबसे ही कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे है। वहीं मुख्यमंत्री सी नारायणसामी का कहना है कि किरन बेदी अपने अधिकार से बाहर आकर काम करती है। नारायसामी ने बेदी पर ये भी आरोप लगाया है कि वे राज्य की गुप्त जानकारियों को ट्विटर के जरिए सार्वजनिक कर देती है। इस मामले के सामने आने के बाद अब मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच का टकराव बढ़ता जा रहा है।

This is series of posters.

Here another one which showed the Lt Gov being chased away.. pic.twitter.com/2YumRQBI6Z

— Kiran Bedi (@thekiranbedi) July 21, 2017