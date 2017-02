सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास के बच्चों के लिए खास पीटीएम, प्री-बोर्ड एग्जाम के बारे में मिलेगी मदद

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 25 फरवरी को 12वीं कक्षा की एक खास पीटीएम (पैरेंट-टीचर मीटिंग) आयोजित की जा रही है जिसमें अभिभावकों के साथ उनके बच्चों के प्री-बोर्ड में प्रदर्शन पर चर्चा की जाएगी और जरूरी मार्गदर्शन दिया जाएगा। वहीं राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ (जीएसटीए) ने सरकार के इस कदम को आगामी निगम चुनावों के मद्देनजर बच्चों और अभिभावकों से संवाद स्थापित कर राजनीतिक लाभ उठाने का बहाना बताया।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 21 फरवरी को एक परिपत्र जारी कर सभी सरकारी स्कूलों के प्रमुख को निर्देश दिया है, ‘कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए 25 फरवरी को पीटीएम का आयोजन किया जाए जिसमें अभिभावकों के साथ उनके बच्चों के प्री-बोर्ड में प्रदर्शन और आगामी परीक्षा पर चर्चा की जाएगी और अभिभावकों को उनके बच्चों के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन और सलाह दी जाएगी। इससे इस अहम समय में शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थियों के बीच एक स्वस्थ समझ विकसित होगी’।

परिपत्र में आगे लिखा है, ‘शिक्षक और स्कूल प्रमुख अभिभावकों को अपने बच्चों को घर पर भी अध्ययन और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए पूर्ण नैतिक समर्थन देने के लिए प्रेरित करेंगे’। निदेशालय ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के अभिभावकों को उनके घर पर लिखित नोटिस भेज कर सूचित किया जाए।

First Published on February 24, 2017 1:17 am