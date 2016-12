निजी बस मालिकों ने दिल्ली सरकार से कहा, तुरंत खत्म हो सकती है बसों की किल्लत

निजी बस मालिकों ने दिल्ली सरकार को बसों की कमी तुरंत खत्म करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि अगर उन्हें मौका मिले तो करीब 500 बसें दिल्ली की सड़कों पर लाने के लिए तुरंत तैयार हैं। एसटीए एकता मंच के प्रवक्ता श्याम लाल गोला ने बताया कि वो दिल्ली में बसों की कमी को लेकर कई बार मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री एवं परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों को पत्र दे चुके हैं। गोला ने बताया कि अगर सरकार उन्हें बस चलाने का मौका देती है तो एक महीने में करीब 500 बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी जा सकती हैं। मंच के सचिव राजवीर सिंह ने बताया कि साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में 11 हजार बसों का परिचालन सरकार द्वारा किया जाना था। उस आदेश के अनुसार आज के दिन करीब 15 हजार बसों का परिचालन दिल्ली की सड़कों पर होना चाहिए था। मगर दिल्ली की सड़कों पर महज 5 हजार बसें हैं। जिससे निजी वाहनों को बढ़ावा मिल रहा है।

एकता मंच के अध्यक्ष सुरिंदर पाल सिंह के अनुसार मंच ने सरकार से सभी इलाकों में बसों की कमी को पूरा करने के लिए कहा है जैसे मेट्रो स्टेशन, ग्रामीण इलाके एवं जहां भी अभी तक बस सेवा पूरी तरह ठीक नहीं है। सिंह ने बताया कि उन्होंने सरकार को दिल्ली की सड़कों का हिसाब देखते हुए मिनी और मीडियम साइज वातानुकूलिक बस चलाने के लिए आग्रह किया है।

छोटी बसें यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक रहेंगी और कार में चलने वाले लोग भी इन बसों का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही इन बसों में सीसीटीवी, जीपीएस, एलईडी, और स्पीड गवर्नर जैसे सभी सुरक्षा नियम भी होंगे। मंच ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे सरकार के किसी भी संस्थान चाहे वो डीटीसी, डिम्ट्स या डीएमआरसी हो, के अंतर्गत वातानुकूलित बसें 31 रुपए प्रति किलोमीटर एवं साधारण बसें 28 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से चलाने को तैयार हैं।

First Published on December 23, 2016 1:24 am