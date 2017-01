ध्वजारोहण के दौरान जेल कर्मियों व कैदियों में मारपीट

ध्वजारोहण के दौरान मुजफ्फरनगर जिला कारागार में गुरुवार को जेल कर्मियों व कैदियों के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद दोनों ओर से पथराव होने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। मुजफ्फरनगर में उस समय अफरातफरी मच गई, जब अधिकारियों के पास जेल से एक फोन आया कि जेल मे बंद कुछ बंदियों ने जेल में हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ जेल की तरफ दौड़ पड़े और घंटों की मशक्कत के बाद उपद्रवी बंदियों को समझा-बुझा कर शांत किया। गुस्साए बंदियों ने बंदी रक्षकों से धक्का-मुक्की के बाद जेल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। ए जेल अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि जेल में बंद विनय राणा नाम के एक बंदी से कुछ दिन पहले मोबाइल पकड़ा गया था उसी मामले में विनय राणा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

जिसे लेकर विनय राणा की जेलर से नोक झोंक हो गई थी, जिससे नाराज विनय राणा ने आज अपने कई साथियों के साथ मिल कर जेल में हंगामा कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बंदियों द्वारा पथराव किए जाने की सूचना है। अधिकारी पथराव की बात से इनकार कर रहे हैं। जेल में कर्मचारियों की कमी के कारण हमने एहतियात के तौर पर बाहर से फोर्स मंगवा कर मामले को शांत करा दिया और हंगामा करने वाले बंदियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे मुजफ्फरनगर जेल में बंदियों के हंगामा करने का ये पहला मामला नही है बल्कि मुजफ्फरनगर का जिला कारागार आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर चर्चाओं में रहती है।

First Published on January 27, 2017 1:24 am