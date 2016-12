अलविदा 2016: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी से लेकर ‘तैमूर’ तक चर्चा में रहे ये नाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। PTI Photo by Shahbaz Khan

इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, क्रिकेटर मोहम्मद शमी और ‘तैमूर’ तक सोशल मीडिया विभिन्न तरह के व्यंग्य और विविध तरह की चर्चाओं से भरा रहा। 2016 में विमुद्रीकरण का मुद्दा सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले मुद्दों में से एक रहा। आठ नवंबर को इसकी घोषणा के बाद ट्वीटर सहित समूचे सोशल मीडिया पर तरह-तरह के संदेशों की बाढ़ आ गई। एटीएम और बैंकों के बाहर लगी लंबी लाइनों पर टिप्पणी करते हुए ट्विटर इस्तेमाल करने वाले साहिल शाह ने कहा, ‘पता नहीं लाइन एटीएम के बाहर लगी है या शिरडी में।’

एक संदेश में फ्रांस की रानी मैरी एंटोनिएट की पेंटिंग पर मोदी का चेहरा लगा दिया गया और उस पर कैप्शन में लिखा था ‘मोदी एंटोनिएट।’ इसमें कहा गया, ‘उनके पास नोट नहीं हैं, उन्हें प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए।’ कार्तिक नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद एक घंटे के भीतर आए संदेशों से पता चलता है कि बेरोजगारी कालेधन से बड़ी समस्या है।

हाल में क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर सोशल मीडिया में हमला बोला गया जब उन्होंने अपनी पत्नी हसीन जहां की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की जिसमें वह बिना बाजू वाले कपड़े पहने हुए थीं। उनसे कहा गया कि वह सुनिश्चित करें कि उनकी पत्नी हिजाब में नजर आएं। हालांकि, सोशल मीडिया पर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, गीतकार जावेद अख्तर और उनके अभिनेता पुत्र फरहान सहित अन्य कई लोग शमी के बचाव में सामने आए। कैफ ने ट्वीट किया, ‘टिप्पणियां बहुत ही शर्मनाक हैं। मोहम्मद शमी का पूरा समर्थन करिए। इस देश में और भी बड़े मुद्दे हैं।’

इसी तरह बॉलीवुड कलाकार करीना कपूर और सैफ अली खान द्वारा अपने नवजात बेटे का नाम ‘तैमूर’ रखे जाने पर सोशल मीडिया में उन पर खूब हमला बोला गया। लोगों ने कहा कि ‘तैमूर’ ने 14वीं सदी के अंत में भारत पर हमला किया था। उन्होंने इन कलाकारों की फिल्मों का बहिष्कार करने का आह्वान किया और तैमूर की तुलना हिटलर और ओसामा बिन लादेन से की।

कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया और लिखा कि महाराष्ट्र सरकार को जगहों के नाम बदलने की जगह प्राथमिक आधार पर तैमूर अली खान का नाम बदलना चाहिए। कोलकाता के रेडियो जॉकी मीर अफसर अली सोशल मीडिया पर तब निशाने पर आ गए जब उन्होंने क्रिसमस की बधाई दी। उन्हें कहा गया कि किसी मुसलमान को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए और न ही इसकी बधाई देनी चाहिए। इस साल सोशल मीडिया पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी खूब हमला बोला गया और उनका मजाक भी उड़ाया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलने के लिए सोशल मीडिया का खूब सहारा लिया।

First Published on December 30, 2016 5:16 am