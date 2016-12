राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने युवाओं से तहे दिल से राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया

युवाओं से खुद को मातृभूमि की सेवा में ‘तहे दिल से’’ समर्पित करने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि भारत वर्ष 2020 तक दुनिया का सबसे युवा देश होगा जो तभी उपयोगी होगा जब युवा कुशल होंगे और राष्ट्र की सेवा की ओर उन्मुख होंगे। मुखर्जी ने कहा, ‘‘भारत प्राचीन सभ्यता का लेकिन युवा लोगों का देश है। वर्ष 2020 तक भारत सबसे युवा देश होगा। यह तभी उपयोगी होगा जब वे कुशल होंगे और राष्ट्र की सेवा की ओर उन्मुख होंगे।’’

उन्होंने मैसूर में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 17वें राष्ट्रीय समारोह के उद्घाटन के बाद कहा, ‘‘मैं आप सभी से खुद को अपनी मातृभूमि की सेवा में तहे दिल से समर्पित करने का आग्रह करता हूं।’’

इस कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल वैजूभाई रुदाभाई वाला और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। यह तीसरा मौका है जब कर्नाटक ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का का राष्ट्रीय समारोह मनाया है। इससे पहले 1960 और 1986 में भी कर्नाटक इस समारोह का आयोजक रहा है।

भारत में आज की तारीख में 50 लाख सदस्य स्काउट्स एंड गाइड्स की ताकत बने हुए हैं। जबकि पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग इसके सदस्य हैं। 3 से 25 साल की उम्र के सदस्य दुनिया भर के 216 देशों में फैले हैं।

First Published on December 30, 2016 10:20 am