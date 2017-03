गुजरात: पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (8 मार्च) को गुजरात के दौरे पर हैं। वह सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद हैं। इससे पहले मोदी सरदार पटेल की स्मारक पर भी पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने सोमनाथ में ही त्रिवेणी संगम के पास लोगों को संबोधित भी किया था।

मोदी 7 मार्च को गुजरात पहुंचे थे। वह रात को अपनी मां हीराबा से भी मिलने पहुंचे थे।

PM Narendra Modi offers prayers at Somnath Temple in Gujarat pic.twitter.com/MVkZmFTtde — ANI (@ANI_news) March 8, 2017

PM Narendra Modi visits Somnath Temple in Gujarat, offers prayers pic.twitter.com/Fv111gQCib — ANI (@ANI_news) March 8, 2017

PM Narendra Modi offered tribute to Sardar Vallabhbhai Patel's statue in Somnath, Gujarat. pic.twitter.com/DcmsKmTODj — ANI (@ANI_news) March 8, 2017

First Published on March 8, 2017 9:56 am