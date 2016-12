पीएम की 50 दिन की लिमिट पूरी, बंद रहे 60 फीसद से ज्यादा एटीएम

नोएडा में कुल 467 बैंक शाखाएं और 510 से एटीएम बूथ हैं। 300 से ज्यादा एटीएम बूथ रहे बंद। नोटबंदी के ऐलान के बाद से अभी तक बैंकों के बाहर कतार लगी हुई हैं। शुरूआत और मौजूदा दिनों, दोनों में पुराने नोट जमा कराने वालों की संख्या ज्यादा है। जबकि 20 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच नई करंसी लेने वाले दिन- रात बैंक और एटीएम बूथों से जूझते रहे। कतार में लगकर एटीएम या बैंक के बाहर लगने वाली कतार में औसतन हर व्यक्ति को 4-5 घंटे लगना पड़ा है। जबकि 6-8 बार लाइन में लगने के बाद एक ही बार बैंक या एटीएम से रुपए निकाल पाने में कामयाबी मिल पाई है।

एटीएम और बैंकों में 500 के नोट नहीं निकलना भीड़ लगने की सबसे बड़ी वजह रही है। 2 हजार रुपए के नोट लेने वालों को उसे खुले कराने की दिक्कतों से जूझना पड़ा है। इस वजह से बैंक से 2 हजार रुपए का नोट मिलने के बाद उसे दोबारा 100 रुपए के नोट पाने के लिए एटीएम के बाहर लगी कतार में लगना पड़ा है। नोटबंदी के दौरान ग्रेटर नोएडा के अल्फा और सेक्टर- 15 स्थित, दो बैंक शाखाओं में शार्ट सर्किट से भंयकर आग लगी। जिसमें करोड़ों रुपए की नकदी के जलने की आशंका जताई गई है।

First Published on December 30, 2016 2:20 am