खूंखार संगठन आईएस की मदद से गुजरात के दो भाई करने वाले थे मंदिर पर आतंकी हमला, एटीएस ने धर दबोचा

गुजरात के आतंक विरोधी दस्ते (एटीएस) ने रविवार को भावनगर से दो भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से आतंकी संगठन इस्लामिक के समर्थन से सुरेंद्रनगर के एक मंदिर में हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। इन दोनों के पिता सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुके हैं और जिला स्तर के क्रिकेट अंपायर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके दोनों बेटों ने बीसीए की हुई है। उनका एक बेटा ग्राफिक्स डिजाइनर है तो दूसरा भावनगर में कबाड़ खरीदने-बेचने का काम करता है। एटीएस के अधिकारियों ने कहा कि वसीम रामोदिया और नईम रामोदिया को एक अनजान आईएस हैंडलर गाइड कर रहा था, जिसके साथ मिलकर वह कथित रूप से हमले करने की साजिश रच रहे थे। इन दोनों को उनके भावनगर और राजकोट स्थित घरों से पकड़ा गया।

एेसे मिली खबर: पहली बार वसीम का नाम तब सामने आया था, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने फरवरी 2015 में उत्तरप्रदेश के रामपुर से मुफ्ती सामी कासमी को गिरफ्तार किया था। कॉली डिटेल से पता चला है कि कासमी राजकोट के रहने वाले वसीम आरिफभाई रामोदिया के साथ टच में था। एफआईआर के मुताबिक जब उसके फोन पर लगातार नजर रखी गई तो पाया कि वह एक आईएस द्वारा प्रचारित कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा में था। इसके मुताबिक दोनों भाई भविष्य में आतंकी हमला करने की फिराक में थे। एफआईआर के मुताबिक दोनों भाइयों की मां और वसीम की पत्नी उनके कथित आतंकी हमले के बारे में जानते थे। वसीम की एक साल की बेटी भी है।

वहीं राजकोट में दोनों भाइयों के पिता आरिफ रामोदिया ने दावा किया कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस आधी रात को आई और वसीम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने एक चाकू, कुल्हाड़ी और कुछ अन्य सामानों को जब्त किया और दावा किया कि यह बारूद है। एटीएस के मुताबिक दोनों भाइयों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला दर्ज किया गया है। जांचकर्ताओं को उनके कंप्यूटर और मोबाइल से पीडीएफ फाइलें भी मिली हैं, जिसमें अलार्म घड़ी, पटाखे, लैंप और पाइपों से बम बनाने के तरीके बताए गए हैं।

First Published on February 27, 2017 8:13 am