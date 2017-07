एअरलाइनों को किसी पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं

संसद के उच्च सदन ने माना कि एअरलाइनों को किसी भी व्यक्ति के उड़ान पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा के उप सभापति पीजे कुरियन ने गुरुवार को सदन मे कहा कि एअरलाइनों के पास सांसदों सहित किसी भी व्यक्ति के उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए। कुरियन ने यह टिप्पणी तब की जब सपा सदस्य नरेश अग्रवाल ने सरकारी स्वामित्व सहित बड़ी घरेलू एअरलाइनों द्वारा हाल ही में उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया।

अग्रवाल यह जानना चाहते थे कि क्या एअरलाइनें ऐसे प्रतिबंध लगा सकती हैं। उनके अनुसार, इस तरह की कार्रवाई संसद सदस्यों के अधिकारों का हनन है। इस पर कुरियन ने सहमति जताते हुए कहा कि अग्रवाल ने उपयुक्त विषय उठाया है कि अगर किसी सांसद ने कानून के खिलाफ कोई काम किया है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। कुरियन ने कहा कि एअरलाइनों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वे किसी को सजा दें। मेरे विचार से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उप सभापति ने कहा – सांसद भी नागरिक हैं। अगर वे कोई गलती या अपराध करते हैं तो कानून को इस पर अपना काम करना चाहिए। किसी अपराध के लिए सांसद को सजा दिया जाना, ऐसा नहीं किया जा सकता। एअरलाइनें ऐसा नहीं कर सकतीं।

कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने उप सभापति को सुझाव दिया कि अपराध शब्द की जगह उल्लंघन शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। तब कुरियन ने कहा कि अगर एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पीटता है तो यह अपराध है। विभिन्न एअरलाइनों ने तेदेपा सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी पर से तब उड़ान प्रतिबंध हटा दिया जब अदालत से सरकार को और उड्डयन नियामक डीजीसीए को घरेलू एअरलाइनों की कार्रवाई के खिलाफ सांसद की अपील पर अत्यावश्यक नोटिस मिले। रेड्डी की विशाखापत्तनम हवाईअड्डे पर 15 जून को इंडिगो एअरलाइन के कर्मचारियों के साथ बहस हो गई थी। उन्हें बताया गया था कि हैदराबाद के लिए उनकी उड़ान की बोर्डिंग बंद हो चुकी है। इस पर नाराज हो कर उन्होंने एअरलाइन के काउंटर पर रखा प्रिंटर कथित तौर पर फेंक दिया था।

रेड्डी से पहले शिवसेना के राज्यसभा सदस्य रविंद्र गायकवाड़ पर घरेलू एअरलाइनें उड़ान पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं। उन पर इस साल मार्च में यह प्रतिबंध तब लगाया गया था जब उन्होंने एअर इंडिया के विमान में बिजनेस क्लास सीट मुहैया न कराए जाने पर, एअरलाइन के एक अधिकारी की कथित तौर पर चप्पल से पिटाई कर दी थी। यह प्रतिबंध एक पखवाड़े बाद तब हटाया गया था जब गायकवाड़ की ओर से यह हलफनामा दिया गया कि वह भविष्य में इस तरह के आचरण से बचेंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 21, 2017 2:33 am