‘पद्म’ पर हावी नागपुर की फेहरिस्त

दीपक रस्तोगी

सजावटी चयन समिति तय मानकों के अनुसार, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, गृह मंत्रालय के दो अधिकारी, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश, फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान और अर्थशास्त्री एस गुरुमूर्ति इस कमेटी के सदस्य रहे। इन लोगों ने 150 नामों की सूची गृह मंत्रालय को भेजी थी। उस सूची में बदलाव कर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया। नागरिक समाज के अधिकतम 40 लोगों को कमेटी में सदस्य बनाया जा सकता है। इस बार सिर्फ दो नाम बाहर के थे।

पारदर्शिता के तमाम दावों के बावजूद इस बार के पद्म पुरस्कारों में राजनीतिक जरूरतों के समीकरण हावी रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत सरकार के नागरिक पुरस्कारों की सूची में ऐसे अधिकांश व्यक्तियों को तरजीह दी गई, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम बेशक नगण्य किया हो, लेकिन जगह-जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए भीड़ और वोट जुटाने में सक्रिय रहे। पुरस्कार का मानदंड यही रहा कि कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटा सकता है। कहने का आशय यह कि ‘पद्म’ पर नागपुर की फेहरिस्त हावी रही। पुरस्कारों के चयन के लिए गठित कमेटी में इस बार सदस्यों की संख्या भी घटा दी गई। सूची अवश्य गृह मंत्रालय ने जारी की, लेकिन मुहर प्रधानमंत्री कार्यालय ने लगाई। कमेटी ने अपने स्तर से जिन लोगों के नाम ऊपर भेजे थे, उनमें से कई नाम आखिरी मौके पर बदले गए। नतीजा यह कि कई श्रेणियों में नामित लोगों के परिजनों ने सम्मान लेने से मना कर दिया और कई हस्तियों ने नाम न होने पर नाराजगी जताई है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कार भी विवादों के घेरे में आ गए हैं। ऐसे लोगों को भी पुरस्कार दिया गया है जिनका साहित्य के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। पारदर्शिता का हवाला देते हुए पिछले साल मई से ही नामांकन मंगाने शुरू कर दिए गए थे। साथ में आठ सौ शब्दों में लिखना था कि दावेदारी कैसे जायज हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि चार हजार लोगों के लिए 18 हजार नामांकन मिले, जिन पर कुल नौ लोगों की कमेटी ने विचार किया। जनवरी के पहले हफ्ते में 150 लोगों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को अग्रसारित की थी।

खुफिया और सुरक्षा सत्यापन के नाम पर इसमें से आधे से ज्यादा नाम खारिज कर दिए गए। आखिरी मौके पर नए नाम जोड़े गए। कुछ अनजाने चेहरों को पुरस्कार दिए गए हैं, इनमें से अधिकांश नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विभिन्न राज्य शाखाओं ने अलग से भाजपा कार्यालय और मंत्रालय को भिजवाए थे। साहित्य, चिकित्सा और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में दो दर्जन से ज्यादा नाम इसी तरह के हैं। संघ के पदाधिकारियों ने अलग-अलग बातचीत में इस बात की तस्दीक की कि अंतिम फैसला संस्था और पार्टी की पसंद के आधार पर किया गया। संगीत के क्षेत्र में एक लोक कलाकार को शास्त्रीय संगीत की श्रेणी में पुरस्कार दे दिया गया है। एक पूर्व नौकरशाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाई को अर्थशास्त्री बताकर पुरस्कार दिया गया। एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले एक विद्वान को पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया। नोबेल पुरस्कार के लिए नामित इस विद्वान की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनके मातहत काम करने वाले एक अर्थशास्त्री विजय केलकर को 2011 में पद्म विभूषण दे दिया गया था। इसी तरह की स्थिति होने पर 2013 में कन्नड़ गायिका एस. जानकी या फिल्मों के चर्चिक पटकथा लेखक सलीम खान या फिर सितार वादक उस्ताद विलायत खान (दो बार) ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था।

राजनीतिक हस्तियों को दिए गए पद्म पुरस्कारों को लेकर सवाल उठने ही लगे हैं। शरद पवार और पीए संगमा (मरणोपरांत) को पुरस्कार दिए जाने में राज्यों के राजनीतिक समीकरणों का ध्यान रखा गया। पवार की पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ भी महाराष्ट्र में भाजपा ने गठबंधन के विकल्प खुले रखे हैं। शिव सेना के साथ रिश्तों में नरमीगरमी के मद्देनजर राकांपा के साथ पींगे बढ़ाने की कोशिश में पवार को नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। दूसरी ओर, पीए संगमा के बेटे कोनराड संगमा केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के लिए गठित गठबंधन के अहम सदस्य हैं। जम्मू-कश्मीर के दिवंगत मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद के लिए सम्मान की घोषणा की गई थी, लेकिन उनकी बेटी और राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों को दिए गए सम्मान को लेकर भी विवाद हो गया है। वरिष्ठ खिलाड़ियों स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी और बैडमिंटन की खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने पद्म पुरस्कार नहीं मिलने पर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताई है। पंकज आडवाणी के लिए कर्नाटक सरकार और अखिल भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर महासंघ ने सिफारिश भेजी थी। उनके लिए कई साल से इसकी सिफारिश की जा रही है। पंकज की टिप्पणी है कि वे दुखी और गुस्से में हैं। इसी तरह ज्वाला गुट्टा ने भी प्रतिक्रिया जताई है।

First Published on January 27, 2017 1:04 am