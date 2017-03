महाराष्ट्र में ओशिवारा पुलिस ने सोमवार को 19 साल की लड़की से रेप करने के आरोप में एक स्क्रिप्ट राइटर को गिरफ्तार किया है। पेशे से मॉडल लड़की को हीरोइन बनाने का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ दो बार रेप किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और रेप का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वरिष्ठ इंस्पेक्टर सुभाष खालविलकर ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया है जिसकी रिपॉर्ट आनी अभी बाकी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

एक पुलिस अधिकारी द्वारा बताया गया कि लड़की एक साल पहले गुजरात से मुंबई आई थी। सूरत की रहने वाली लड़की भविष्य में कुछ बनने और अपना नाम कमाने का सपना लिए फिल्मजगत में नौकरी करने के लिए आई थी। एक दोस्त के जरिए लड़की की मुलाकात आरोपी से हुई। आरोपी ने बड़े-बड़े सपने दिखाकर लड़की से वादा किया कि वह टीवी सीरियल और फिल्मों में उसे हीरोइन का रोल दिलाएगा। आरोपी ने अपनी फिल्म में काम का बहाना देकर लड़की को फरवरी के पहले हफ्ते अपने घर पर बुलाया। जहां पर उसने कथित तौर पर लड़की के साथ रेप किया। इसके साथ ही आरोपी ने लड़की से कहा कि वह इस बारे में किसी को न बताए। इसके एक हफ्ते बाद आरोपी ने फिर लड़की को अपने घर बुलाया और उसके साथ रेप किया, जिसके बाद शनिवार को लड़की ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफी शिकायत दर्ज कराई।

आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जहां पर फिल्मजगत में काम दिलाने के बहाने लड़की के साथ रेप किया गया हो। इससे पहले भी देश की छोटी-छोटी जगहों से निकलकर काम की तालाश में मुंबई पहुंची लड़कियों को फिल्मी दुनिया के लोग अपना शिकार बना चुके हैं। यहां पर लड़कियों का ही नहीं फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर लड़कों का भी शोषण किया जाता रहा है।

देखिए वीडियो - मुंबई-नागपुर जा रही जेट एयरवेज की फ्लाइट में 2 एयर होस्टेस के साथ युवक ने की छेड़छाड़; मामला दर्ज

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 14, 2017 10:39 am