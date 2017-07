सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की तबीयत बिगड़ी, दो दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे

समुद्र तट पर प्रदूषण के विरोध में पुरी में भूख हड़ताल शुरू करने वाले विश्वविख्यात रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को बीमार पड़ने पर गुरुवार (13 जुलाई) को भुवनेश्वर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों ने बताया कि पटनायक की हालत बिगड़ने पर उन्हें राजधानी भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने पुरी में बंकिमुहान के समीप बीच पर क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कदम उठाने की मांग को लेकर दो दिन पहले भूख हड़ताल शुरू की थी। हड़ताल शुरू करते हुए रेत कलाकार ने कहा था कि उन्होंने अत्यधिक प्रदूषित बंकिमुहान इलाके में बीच पर धरने पर बैठने का फैसला किया क्योंकि ओडिशा सरकार से इलाके को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए कदम उठाने के उनके अनुरोध को अनसुना कर दिया गया।

पटनायक ने ‘‘पुरी बंकिमुहान बीच बचाओ’’ के संदेश के साथ अपनी रेत की एक कलाकृति की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा था, ‘‘मैं बंकिमुहान पर बीच पर प्रदूषण के खिलाफ अपनी कला के जरिए धरने पर बैठकर विरोध कर रहा हूं।’’

Day 2 of my Dharna for massive cleaning and pollution free beach at Bankimuhan, #Puri .Still I am waiting for responses from the Authorities pic.twitter.com/7TY89YnP5A

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) July 12, 2017