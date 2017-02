Odisha zila parishad elections: पहली बार 4 जिला परिषदों पर बीजेपी का कब्ज़ा तय, कांग्रेस का सूपड़ा साफ, तनाव में बीजद

यह पहला मौका है जब बीजेपी ने ओडिशा के 4 जिला परिषदों में अपने दम पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के लिए यह वाकई में बड़ी जीत है इस बात में कोई दो राय नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जीत राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। 2019 में ओडिशा में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिला परिषद चुनाव के यह नतीजे सत्ताधारी पार्टी बीजद के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं लाती। बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन, नवीन पटनायक के खिलाफ बनी 19 साल की ऐंटीइनकम्बेंसी को और मजबूत करेगा। वहीं कांग्रेस की स्थिति खराब ही होती जा रही है क्योंकि इन चुनाव में उसका सूपड़ा साफ हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी की बात करें तो जिला परिषद की कुल 853 सीटों में से अभी 537 में से बीजद 300, बीजेपी को 180 और कांग्रेस को महज 40 सीटो ही मिल सकी हैं।

बाकी सीटों पर 19 और 21 फरवरी को वोटिंग होनी है और आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा 25 फरवरी को होगी। कालाहांडी, मयूरभंज, बारगढ़ और बालांगीर जिलों में बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। कालाहांडी में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे ही मयूरभंज इलाके में भी पार्टी को 32 सीटों में से 27 पर जीत मिली है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों को आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट के जरिेए लिखा कि बीजेपी को 50 फीसद से ज्यादा सीटों पर जीत कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट इलाको में मिली हैं, यह जीत इस बात की गवाह है माननिया पीएम नरेंद्र मोदी की कालेधन के खिलाफ लड़ाई की लोगों ने सराहना। 2012 के पंचायत चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। 30 जिला परिषदों में से बीजद को 28 पर जीत मिली थी और बाकी बची 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थीं। 2012 में बीजेपी ने पहली बार बीजेद से अलग होकर चुनाव लड़ा था, वहीं 5 साल बाद ही बीजेपी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

First Published on February 19, 2017 9:40 am