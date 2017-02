ओडिशा पंचायत चुनाव 2017: कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा- नकदी संकट से हारे

ओडिशा में हुए पंचायत चुनावों में भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने शानदार प्रदर्शन किया और बीजेडी (बीजू जनता दल) को कड़ी टक्कर दी। वहीं कांग्रेस का अन्य राज्यों की तरह यहां भी बुरा हाल रहा और पार्टी तीसरे नंबर पर रही। ऐसे में कांग्रेस में एक दूसरे पर हार की ठीकरा फोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने हार के लिए आलाकमान को जिम्मेदार ठहराया और कार का कारण नंकदी संकट को बताया। गौरतलब है कि ओडिशा की पंचायत चुनावों में कुल 853 सीटों में से बीजेडी को 460, भाजपा को 306 और कांग्रेस को 60 सीटें मिलीं। जबकि 2012 में बीजेडी ने 651,भाजपा ने 36 और कांग्रेस ने 126 सीटें जीती थीं।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने ओडिशा की 854 जिला परिषद के हर कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 20 हजार रुपए दिए थे, वहीं राज्य यूनिट ने इसमें 5 हजार रुपए और जोड़ दिए थे। इस तरह हर कांग्रेस उम्मीदवार को अपने हिस्से में आए 25 हजार रुपए से ही सब कुछ करना था। कांग्रेस नेताओं ने वहीं दावा किया कि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को 10-10 लाख रुपए दिए थे।

कांग्रेस आलाकमान ने भी माना कि पैसों की तंगी भी चुनाव में हार ही एक वजह रही, साथ ही इसके दो और कारण भी थे। उन्होंने कहा कि आमतौर पर स्थानीय निकाय चुनावों में जनता सत्ताधारी पार्टी को ही पंसद करती है। इसके अलावा भाजपा के दूसरे नंबर पर आने की एक वजह पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा गरीब इलाकों में दलितों और आदिवासियों को गैस कनेक्शन मुहैया कराना भी रही।

BMC चुनाव 2017: शिवसेना-बीजेपी किसी को बहुमत नहीं; कांग्रेस, मनसे रेस से बाहर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 24, 2017 10:13 am