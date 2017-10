ओडिशा के केंद्रपाड़ा में स्थित साई हॉस्पिटल में बॉलीवुड फिल्म ‘3 इडियट’ की स्टाइल में डिलीवरी करने का मामला सामने आया है। जिसमें बच्चे की जन्म लेने से पहले ही मौत हो गई। दरअसल, मंगलवार को आरती समल पेट में तेज दर्द होने के बाद अपने पति कल्पतरु समल के साथ साई हॉस्पिटल में पहुंची। वहां जाकर पता चला कि सीनियर डॉक्टर रश्मीकांत पात्रा मौजूद नहीं थी। कल्पतरु ने जब डॉ. रश्मीकांत से फोन पर बात की तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो नर्सों से सीजेरियन करवा ले। लिहाजा, डॉ. के निर्देश पर कल्पतरु सीजेरियन ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया।

हॉस्पिटल के नर्स टीम ने डॉ. रश्मीकांत से वीडियो कॉल पर बात करते हुए आरती का ऑपरेशन कर दिया। लेकिन नर्सों को अच्छी समझ नहीं होने के कारण नतीजा यह हुआ कि बच्चे की जन्म लेने से पहले ही मौत हो गई। यही नहीं आरती का यूटरस (गर्भाशय) भी डैमेज हो गया। नर्सों की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से आरती ने न सिर्फ अपना नवजात बच्चा खोया, बल्कि उनका यूटरस भी डैमेज हो गया।

#Odisha: Nurses at Kendrapada’s Sai Hospital attempt a Caesarean operation on woman after coordinating with the doctor over phone; baby dies pic.twitter.com/UGhuiVPzNu

