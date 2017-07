आवास कर्ज पर ऋण सब्सिडी का लाभ मध्यम आय वर्ग श्रेणी में केवल 250 लोगों ने लिया

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम वर्ग के लिये आवास योजना पर क्रेडिट लिक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) का लाभ एक जनवरी से अबतक केवल 250 लाभार्थियों ने उठाया है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ। बैठक में मौजूद शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीएलएसएस के तहत केवल 250 लाभार्थियों को पांच करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी दी गयी है। यह योजना इस साल एक जनवरी से मध्यम आय वर्ग :एमआईजी: के लिये लागू की गयी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 21 लाख सस्ते मकान को मंजूरी दी गयी। अबतक आर्थिक रूप से कमजोर :ईडब्ल्यूएस: तथा निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आने वाले 43,166 लाभार्थियों को 824 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 31 दिसंबर को मध्यम आय पर्ग के लिये क्रेडिट ंिलक्ड सब्सिडी योजना की घोषणा की थी। इसके तहत 12 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को नौ लाख रुपये तक के कर्ज पर चार प्रतिशत तथा 18 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को 12 लाख रुपये तक के कर्ज पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

मध्यम आय वर्ग के लिये ऋण सब्सिडी योजना इस साल दिसंबर में समाप्त होगी। सीएलएसएस के तहत कुल लाभार्थियों में 75 प्रतिशत आवास वित्त कंपनियों से कर्ज लेने वाले हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पहुंच केवल 12 प्रतिशत तक रही है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 14, 2017 12:14 am