रोहिणी की एक सड़क का नाम हुआ गुरु गोविंद मार्ग

भाजपा काबिज भाजपा दिल्ली नगर निगम ने गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्मोत्सव के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी इलाके में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रकाशोत्सव पर राजधानी में छुट्टी की घोषणा की थी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रोहिणी के सेक्टर 15 में ब्लॉक ए से ब्लॉक बी की सड़क का नाम गुरु गोविंद मार्ग रखा है।

गुरु गोविंद सिंह के जन्मोत्सव के मौके पर दिल्ली के सभी छोटे-बड़े गुरुद्वारों को सजाया गया और हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ रही। चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा और मध्य दिल्ली में बांग्ला साहिब गुरुद्वारा पर जन्मोत्सव की रौनक देखने लायक थी। उत्तरी दिल्ली के मेयर संजीव नैयर ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महान योद्धा थे। हमने उनके जीवन और बलिदान से बहुत कुछ सीखा है।

निगम में सदन के नेता विजय प्रकाश पांडेय ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ खालसा की स्थापना की थी और अपने महत्त्वपूर्ण धार्मिक शब्द से गुरु ग्रंथ साहब को सदा के लिए सिखों के गुरु के रूप में स्थापित कर दिया। गुरु पर्व के मौके पर देश भर में जश्न का आयोजन किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पटना में विशेष आयोजन किए गए।

First Published on January 7, 2017 1:48 am