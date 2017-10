जम्मू-कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने की गोलीबारी, एक नागरिक जख्मी

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा स्थित त्राल में शुक्रवार दोपहर आतंकियों ने गोलीबारी कर दी। हमले में एक नागरिक के घायल होने की खबर आ रही है।

J&K: Terrorists opened fire in Pulwama’s Tral, one civilian injured. More details awaited, pic.twitter.com/h6BrvDWEAl

