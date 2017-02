Odisha Panchayat Elections: चौथे चरण में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत, BJD के गढ़ में की सेंधमारी

ओडिशा में पंचायत चुनाव जारी है। चुनाव के तीन चरण पूरे हो चुके हैं जिनमें बीजेपी आगे है और चौथे चरण के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी जीत हासिल हुई है। वहीं बीजेडी की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि इन चुनाव में वह अपना गढ़ बचाने में भी नाकाम रही है। वहीं कांग्रेस की स्थिति और भी बदतर हो रही है। जिला परिषद की 161 सीटों के नतीजे में बीजेडी को 85 सीट, बीजेपी को 62 सीट और कांग्रेस को महज 9 ही सीट जीत सकी हैं। चौथे चरण में 76 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं पहले तीन चरणों के आए नतीजों की बात करें तो बीजेडी को 290, बीजेपी 192, कांग्रेस को 44 और अन्य को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है। गौरतलब है कि बीजेपी की स्थिति पंचायत चुनाव में काफी मजबूत हो रही है। ओडिशा के तटीय जिलों में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही है। वहीं इससे पहले हुए दो चरणों के चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पार्टी ने 364 जिला परिषद की सीटों में से 129 पर जीत हासिल की थी।

हालांकि बीजद अभी भी नंबर एक पर बनी हुई है और उसे 200 सीटें मिली हैं लेकिन पहले की तुलना में उसका आंकड़ा कम हो गया है। बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के चलते सभी कयास लगा कि पार्टी इन चुनाव में 350-400 सीटें तक जीत सकती है। अगर ऐसा होता है तो पंचायत चुनावों में यह उसका अब तक का शानदार प्रदर्शन होगा। वहीं बीजेपी की जीत पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, इन इलाकों में किसानों की लगातार नाराजगी बीजेपी के लिए जीत का मुख्य कारण है। वहीं बीजेपी पुरी में बीजद के गढ़ को भेदने में नाकाम रही है। वहीं आखिरी चरण की वोटिंग के लिए भी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। प्रचार के लिए कल (21 फरवरी) को आदिवासी मंत्री जुआल ओरम ने खूब जोर लगाया है। वहीं बालासोर जिले की 9 सीटों में से बीजेपी ने 8 जिला परिषद सीटों पर कब्जा कर लिया है। बीजद सांसद रबिंद्र जेना के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि

इस चुनाव के प्रचार से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की गैरमौजूदगी से बीजेडी को नुकसान उठाना पड़ा है।

देखें वीडियो

First Published on February 20, 2017 10:01 am