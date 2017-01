नर्सरी फॉर्म भरना शुरु कर सकते हैं

नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरह की अस्पष्टता को टालने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिभावकों को आप सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुरूप विभिन्न स्कूलों में आवेदन फॉर्म भरने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह यह तय करने के लिए आदेश पारित कर रही है कि प्रवेश प्रभावित नहीं हो और आवेदन फार्मों की जांच आगे के आदेशों पर निर्भर करेगी। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और उपराज्यपाल को नोटिस जारी करके 17 जनवरी तक जवाब देने को कहा।

अदालत ने कहा, ‘किसी अस्पष्टता को टालने के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि अभिभावक तय प्रारूप और बताए गए मानदंड में फॉर्म भरें। फॉर्म के प्रारूप में सात जनवरी के संबंधित आदेश में बताया गया (दूरी का) मानदंड शामिल होगा’। अदालत ने दो स्कूल संगठनों और कुछ अभिभावकों की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की। न्यायमूर्ति वीके राव ने शनिवार सुबह इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद जब इस मामले को न्यायमूर्ति मनमोहन के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के अंत समय के क्रियाकलाप ने हर किसी को परेशान कर दिया है।

First Published on January 14, 2017 1:20 am