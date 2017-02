31 हजार सीट, आवेदन 1 लाख से ज्यादा

दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं के ईडब्लूएस कोटा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की 31 हजार सीटों के लिए एक लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षा निदेशालय 16 या 17 फरवरी को इन सीटों के लिए पहली सूची जारी करेगा। आवेदन की तारीख 14 फरवरी को खत्म हो रही है। दिल्ली सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस बार ईडब्लूएस कोटे में आवेदन सभी स्कूलों के लिए आए हैं, लेकिन 40-50 ऐसे स्कूल हैं जिनके लिए 1000-1000 आवेदन आए हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 1500 स्कूलों में ईडब्लूएस कोटे की सीटों के लिए केंद्रीकृत आॅनलाइन व्यवस्था की गई है। पिछले साल की अपेक्षा ईडब्लूएस सीटों की संख्या में 2000 का इजाफा हुआ है। अधिकारी के मुताबिक, एक से अधिक सीटों पर एक ही बच्चे के दावेदार होने की स्थिति में डुप्लीकेशन को रोकने के लिए इस बार आधार संख्या अनिवार्य कर दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि इस बार रेडियो के माध्यम से ईडब्लूएस कोटे में दाखिले के लिए दो हेल्पलाइन नंबर प्रसारित किया गया जिससे लोगों में जागरूकता आई और इस साल लगभग सभी स्कूलों के लिए आवेदन आए हैं, जबकि पिछले साल कई स्कूलों के लिए आवेदन ही नहीं आए थे। गौरतलब है कि पिछले साल ईडब्लूएस कोटे की सीटें बड़ी संख्या में खाली रह गई थी। साल 2016 में इस कोटे की 29 हजार सीटों के लिए 70 हजार आवेदन आए थे। अधिकारी का कहना है कि लोग दूर के स्कूलों में अपने खर्चे पर किसी साधारण निजी स्कूल में भेजने की अपेक्षा करीब के सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना ज्यादा ठीक समझते हैं। इसलिए सीटें खाली रह जाती हैं।

16 या 17 फरवरी को पहली सूची जारी किए जाने के बाद दाखिले के लिए अभिभावकों को तीन हफ्ते का समय दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय प्रतीक्षा सूची नहीं जारी करेगा ताकि धांधली न हो। पहली सूची की दाखिला प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद अगर सीटें खाली बचती हैं तो दूसरी सूची जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ईडब्लूएस सीटों के लिए केंद्रीकृत आॅनलाइन दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत पिछले साल की थी ताकि कोटे की इन सीटों की खरीद-फरोख्त पर लगाम लग सके।

First Published on February 10, 2017 1:02 am