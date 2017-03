NRI पति ने दोस्त से करवाया पत्नी का रेप, वीडियो कॉल पर न्यूड होने के लिए करता था मजबूर

हैदराबाद में एक एनआरआई को अपनी बीवी के रेप केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में कई हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। खबर के मुताबिक एनआरआई ने अपनी पत्नी का रेप कथित तौर पर अपने एक दोस्त से करवाया था। कंचनबाग पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सलीम नाम के एक शख्स ने 21 साल की पीड़िता से शादी की थी। शादी के बाद सलीम अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था। पुलिस ने कहा सलीम बातचीत के दौरान अपनी पत्नी से न्यूड तस्वीरें भेजने को कहता था और वीडियो कॉलिंग पर भी न्यूड होकर बात करने को कहता था।

पीड़िता के पास कोई चारा न होने की वजह से वह अपने पति सलीम की बात मानने को मजबूर हो जाती। वहीं सलीम अपनी पत्नी की न्यूड तस्वीरें अपने एक दोस्त को भी दिखाता था। सलीम अपनी पत्नी पर अप्राकृतिक सेक्स करने लिए दबाव बनाता था।13 फरवरी को सलीम भारत वापिस लौटा था और उसी समय से अपनी पत्नी को अप्रकृतिक सेक्स करने के लिए कहता था। खबर के मुताबिक सलीम कथित तौर पर अपने दोस्त चांद को हफीजबाबा नगर इलाके में स्थित अपने घर लेकर गया था जहां उसने अपनी पत्नी का उससे रेप करवाया। पीड़िता को नींद की गोलियां देकर उसे बेहोश कर दिया गया।

इसके बाद सलीम उसके साथ इंटिमेट होने लगा और फिर चांद को उसका रेप करने दिया। जैसे ही पीड़िता को होश आया उसने पाया कि कमरे में कोई और भी उसके साथ मौजूद था। वहीं साउथ जोन के डेप्यूटी कमिश्नर वी सत्यनारायणा ने बताया कि पीड़िता बेहोश हो गई थी जिसके बाद सलीम ने अपने दोस्त चांद को उसका रेप करने की इजाजत दे दी। जैसे ही पीड़िता को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है तो उसने हमे शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की 4 पन्नों की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति सलीम को 13 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मामले में पुलिस ने उसकी मां को भी गिरफ्तार किया है।

देखें वीडियो

First Published on March 14, 2017 11:03 am