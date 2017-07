NPF की अंदरूनी कलह जारी, 19 विधायक निकाले गए, 10 निलंबित

अंदरूनी कलह से जूझ रहे नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) ने मुख्यमंत्री पद से हटाए जा चुके शुरहोजेली लीजीत्सु के प्रति करीबी माने जा रहे 19 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है और मौजूदा मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग के खेमे के 10 विधायकों को निलंबित कर दिया है ।

राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री लीजीत्सु को पद से बर्खास्त किए जाने के बाद जेलियांग को गुरूवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। लीजीत्सु विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए सदन में ही नहीं आए थे । जेलियांग ने कल सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया । उनके पक्ष में 59 में से 47 विधायकों ने वोट दिया । आठ नए कैबिनेट मंत्री एनपीएफ जबकि दो भाजपा से हैं ।

बहरहाल, कल विधानसभा में बहुमत परीक्षण में एनपीएफ के 36 विधायकों ने लीजीत्सु का समर्थन किया था । भाजपा के चार और सात निर्दलीय विधायकों ने भी उनका समर्थन किया था । एनपीएफ के कार्यकारी अध्यक्षों – हुस्खा येपथोमी और अपोंग पोंजेनेर – ने कल कहा था कि 19 विधायकों को अनुशासनिक कार्रवाई समिति की सिफारिश पर अनिश्चित अवधि के लिए पार्टी से निकाला गया है ।

First Published on July 23, 2017 11:44 am