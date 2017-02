‘जिंदा’ पत्नी को पति ने श्मशान ले जाकर फूंक दिया, हॉस्पिटल ने घोषित किया था मृत, अब फरार

उत्तर प्रदेश की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। उसमें पुलिस को शक है कि पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा जला दिया। हालांकि, यह बात अभी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुई है। यूपी पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि 21 साल की एक लड़की को उसके पति ने जिंदा जला दिया था। लड़की को ग्रेटर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल ने मृत घोषित किया था। लेकिन अब दो डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि उस लड़की की मौत जिंदा जलाए जाने के डर से लगे शॉक की वजह से हुई। शारदा हॉस्पिटल द्वारा जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से लड़की की मौत रविवार रात को 11.45 पर हुई। उसके आठ घंटे बाद अलीगढ़ में उसका अंतिम संस्कार हो रहा था।

कैसे हुआ शक ? डॉक्टर्स ने कहा था कि लड़की की मौत फेफड़ों में हुए इनफेक्शन की वजह से हुई थी। वहीं जांच कर रहे पैनल के डॉक्टरों का कहना है कि लड़की के फेफड़ों और हवा की नली के अंदर जले कण मिले हैं और ऐसा तब ही होता है जब किसी को जिंदा जलाया जाता है। मर जाने के बाद वे कण शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते।

कैसे पहुंची पुलिस ? लड़की के भाई को अपनी बहन की मौत पर शक था। उसने अलीगढ़ पुलिस को सूचित किया था। जिस वक्त पुलिस ने पहुंचकर लाश को निकाला जबतक वह 70-80 प्रतिशत जल गई थी। उसके बाद लड़की के अंकल ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने लड़की के पति समेत उसके परिवार के 10 लोगों पर लड़की से बलात्कार करके उसे मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। लड़की बुलंदशहर की रहने वाली थी उसकी दो साल पहले शादी हुई थी। जिसके बाद वह नोएडा रहने लगी थी।

First Published on March 1, 2017 9:37 am