ऋचा रितेश

इंदिरा गांधी द्वारा लागू नसबंदी और नरेन्द्र मोदी सरकार की नोटबंदी का असर सकारात्मक रहा या नाकारात्मक इस पचड़े में न पड़ते हुए अभी अगर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी निर्णय शराबबंदी की पड़ताल की जाए तो मौजूं होगा। पिछले तीन महीने से सीएम राज्य के प्रत्येक जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने 31 जनवरी तक राज्य के 36 जिलों को दौरा कर लिया था। पटना और वैशाली बाकी है। इस दौरा का नामकरण ‘‘निश्चय यात्रा’’ किया गया है।

इस यात्रा के दरम्यान सीएम ने 36 सभायें कीं, यानी हर जिले में एक सभा। भाषण का थीम रही शराब। दावा किया गया कि कैसे राज्य में शराब की बिक्री एकदम बन्द हो चुकी है। बॉस को खुश करने के लिए मंच पर विराजमान अन्य नेताओं ने तोता बने रहने में ही अपना भविष्य देखा। चलिए, अब धरातल पर क्या हो रहा है इसका पोस्टमार्टम करते हैं। बिहार में शराब के शौकिनों को अस्सी के दशक का वो हिट फिल्मी गाना ‘‘छुप-छुप के पीने का मजा कुछ और है’’ काफी आत्मीय हो गया है।

एक पियक्क्ड़ नाम नहीं छापने के शर्त पर बताता है, ‘‘बंदी से पहले मेरे को दारू खरीदने दुकान पर जाना पड़ता था, अब तो दुकानदार फोन करने पर घरवे माल पहुंचा जाता है। अंतर यही है कि तब 500 रुपया में एक बोतल मिलता था अब उतने ही के लिए 1600 रुपये का खून करना पड़ता है। ये मजबूरी है, जो अपने लिए जरूरी है क्योंकि जीना है तो पीना है।’’

शराब को हाथ न लगाने वाले राज्य के एक बड़े अधिकारी कहते हैं, ‘‘साहब सब जानते हैं लकिन अवैध शराब बिक्री का बना पैरेलल बिजनेस रोकना इनके वश की बात नहीं है। ढेर कड़ाई करेंगे तो इनकी सरकार धड़ाम से गिर जायेगी। लगभग 10 हजार करोड़ का टर्न ओवर है जिसका असली संरक्षक एक पुरनकठ विनोदी राजनेता है जो वर्तमान सिस्टम का एक अति महत्वपूर्ण कलपुर्जा है।’’ अब यह ओपेन सेक्रेट है कि एक पार्टी में बहुलता वाली एक सरकारी जाति के तमाम क्रीमिनल तथा रंगदार इस करकस कमाऊ धंधे में लगे हुए हैं। गोपालगंज में पदस्थापित एक दारोगा ने बताया, ‘‘हमने एक तगड़ा दारू माफिया को भारी खेप के साथ यूपी बार्डर पर पकड़ा। तुरन्त ही छोड़ना पड़ा। पानी में घर, अौर मगर से बैर।’’

First Published on February 3, 2017 10:40 am