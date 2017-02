दिल्ली: सजधज कर महिलाएं कर रहीं चोरी, पुलिस के हाथ खाली

सजी-धजी और खूबसूरत महिलाओं का गिरोह दिल्ली में चोरी कर रहा है। यह गिरोह पांच सितारा होटलों और बड़े क्लबों में वारदात को अंजाम देता है। हाईफाई गेस्ट की तरह ये हसीनाएं पार्टी में शामिल होतीं हैं। इसके बाद वो वहां की कीमती समानों पर हाथ साफ कर देतीं हैं। पिछले कुछ दिनों में ये महिलाएं राजधानी के दो पांच सितारा होटलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुकी हैं। नया मामला बाराखंभा रोड पर स्थित होटल ‘द ललित’ से प्रकाश में आया। जहां आयोजित एक शादी समारोह में अच्छी तरह से सच कर आर्इं दो महिला ने नोटों और ज्वेलरी से भरा बैग उड़ा लिया। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। कुछ दिन पहले ही कनॉट प्लेस के होटल शंगरीला इरोज में भी दो वेल ड्रेस्ड महिलाओं ने ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस के अनुसार द ललित में अमित गेरा की बेटी की शादी थी। आधी रात के बाद तक शादी के रीति-रिवाज चलते रहे। अचानक से ध्यान गया तो दिखा कि बिंदू मिढा के पास जो हैंडबैग था वह गायब है। आस-पास तलाशने पर भी जब नहीं मिला तो होटल सुरक्षा को इसकी सूचना दी गई।सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर यह पता चला कि दो महिलाएं जो इस पार्टी में काफी सजधज कर शामिल हुई थीं समारोह में दो घंटे तक रुकी थीं और बैग चोरी करके चली गईं। बैग में दो लाख से ज्यादा की नकदी गहने और एक मोबाइल फोन था। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त बीके सिंह के मुताबिक दोनों ही वारदातों में इन्हीं महिलाओं का हाथ है। इन महिलाओं ने कुछ दिन पहले कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित एक क्लब में भी इसी तरह की वारदात अंजाम दिया थी। इसके अलावा साउथ और दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में भी ये महिलाएं वारदात को अंजाम दे चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज में इनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे हैं।

First Published on February 8, 2017 2:47 am