दिल्ली: हाई कोर्ट के सामने युवती ने की खुदकुशी की कोशिश

दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सोमवार दोपहर एक युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल कर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ व सतर्कता का परिचय देते हुए उसे तुरंत पकड़ लिया और परिजनों के हवाले कर दिया। तिलक मार्ग थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे 22 साल की युवती सिमरन हाई कोर्ट के गेट नंबर-4 के पास पहुंची। यहां पहुंचने के बाद उसने मिट्टी का तेल अपने ऊपर उड़ेल लिया। वह मिट्टी का तेल अपने साथ लेकर आई थी। जब वह माचिस जलाने लगी तभी वहां तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी व हाई कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने फुर्ती दिखाते हुए युवती को पकड़ लिया। उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

बताया गया है कि सिमरन अपने पति कुंदन के साथ गोविंदपुरी इलाके में रहती है। दोनों की एक बेटी है। सिमरन ने शादी से पहले कुंदन के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। बाद में कुंदन ने उससे शादी कर ली थी। बेटी होने के बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। सिमरन इसी झगड़े से परेशान थी। उसका आरोप था कि पति उसके साथ आए दिन मारपीट करता है। तिलक मार्ग थाना पुलिस ने कुंदन को बुलाकर उससे पूछताछ की है।

First Published on February 28, 2017 3:46 am