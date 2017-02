उत्तर प्रदेश चुनाव: चलती कार में महिला से सामूहिक बलात्कार

दिल्ली में फिर चलती कार में सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। महिला के गांव के ही चार आरोपियों ने लिफ्ट के बहाने उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर इलाके से उसका अपहरण किया। फिर महिला को दो घंटे कार में घुमाया। आरोपियों ने चलती कार में महिला से बलात्कार किया। इसके बाद महिला को अर्धनग्न हालत में हरियाणा की सीमा से सटे बाहरी दिल्ली के हिरंकी गांव में गेहूं के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने महिला का मेडिकल जांच कराने के बाद जीरो एफआइआर दर्ज कर मामले को तिमारपुर थाने भेज दिया है।

पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक पीड़िता पति और तीन बच्चों के साथ बख्तावरपुर में रहती है। करीब छह साल पहले उसने प्रेम विवाह किया था और इसके बाद से बुराडी इलाके में रह रही है। दो दिन पहले एक बजे महिला जगतपुर स्थित अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए अकेले जा रही थी। वह संगम विहार पहुंची और जगतपुर जाने के लिए ई रिक्शा को रोका। लेकिन किराया अधिक होने के कारण वह यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क की तरफ से पैदल ही जगतपुर के लिए चल दी।

इसी दौरान महिला के गांव के ही चार युवक मिले जो कार से घूम रहे थे। युवकों ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। उन्होंने लिफ्ट देने के बहाने महिला को कार में बिठाया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने महिला का अपहरण करने के बाद उसे करीब दो घंटे तक कार में घुमाते रहा और फिर उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान आरोपियों ने उत्तरी दिल्ली के रोहिणी और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में घुमाया। फिर चलती कार में चालक सहित चारों युवकों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देकर महिला को दिल्ली-हरियाणा सीमा के हिरंकी गांव के पास खेत में फेंका और फरार हो गए। जब महिला को होश आया तो उसने राहगीर की सहायता से अलीपुर पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने महिला को पहले सत्यवादी हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया जहां से डाक्टरों ने उसे बीएसए अस्पताल भेज दिया। चूंकि घटना की शुरुआत तिमारपुर इलाके में हुई थी। इसलिए अलीपुर पुलिस ने जीरो बाकी एफआइआर दर्ज कर मामले को संबंधित थाने में भेज दिया है। तिमारपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सभी बिंदुओं से मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

अखिलेश यादव ने माना- “कांग्रेस के साथ गठबंधन पारिवारिक झगड़े के कारण किया”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 23, 2017 1:54 am