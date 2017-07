लूटपाट के बाद घर की मालकिन की हत्या, नौकर फरार

अमर कालोनी में मंगलवार दोपहर एक घर में घुसकर तीन युवकोें ने मालिक और उसके नौकर को बांधकर लूटपाट की और विरोध करने पर घर के मालकिन की गला घोंटकर हत्या कर दी। 53 साल की सरिता जैन परिवार के साथ अमर कालोनी के लाजपतनगर में रहती थीं। बदमाश घर से आभूषण सहित करीब दस लाख की नकदी लूट ले गए। पुलिस को शुुरुआती जांच में घर के एक नौकर और उसके साथियों पर संदेह है। वह दो सप्ताह पहले ही नौकरी पर आया था और उसका पुलिस में अभी सत्यापन नहीं हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस उपायुक्त रोमिला बानिया के मुताबिक मंगलवार दोपहर जब सरिता के पति मानकलाल और बेटे घर से बाहर थे तभी तीन युवक आसानी से घर में घुसे और सभी लोगों को बंधक बनाकर रस्सी से बांध दिया और लूटपाट शुरू कर दी। घर में काम कर रहे एक नौकर राजन को भी बदमाशों ने रस्सी से बांध दिया था। सरिता के घर में दो घरेलू सहायक काम करते थे जिनकी पहचान राजन और रोशन के रूप में हुई है।

राजन भी घटनास्थल पर बंधा हुआ मिला था लेकिन रोशन घर से फरार था। जिससे पुलिस का उस पर संदेह जा रहा है। मानकलाल का अपना व्यापार है। उनके दो बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। एक बेटी अमेरिका में परिवार के साथ रहती है जबकि दूसरी दिल्ली में ही अपने ससुराल में रहती है। मानक बेटे और पत्नी के साथ यहां रहते हैं। पुलिस उपायुक्त का कहना है कि एक घरेलू सहायक राजन घर पर बंधा हुआ था जबकि सरिता वहीं पास में मृत अवस्था में पड़ी थी। घटना की जानकारी तब हुई जब मानकलाल दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर आए। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम सरिता को अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पुलिस को दस लाख रुपए कीमत के गहने और नकदी लूटे जाने की सूचना मिली है। पुलिस को संदेह है कि घरेलू सहायक रोशन ने अपने साथी और अन्य युवकों को घर में दाखिल करवाया। जिसके बाद मालकिन और सहयोगी राजन को बांधकर घर में लूट को अंजाम दिया।

First Published on July 12, 2017 1:50 am