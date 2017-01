शौचालय में बंद कर यौन संबंध की मांग करने वाले छात्र की पहचान नहीं कर पाई शिक्षिका

दिल्ली के एक सरकारी विद्यालय की जिस शिक्षिका को एक विद्यार्थी ने शौचालय में बंद कर दिया था, वह बिल्कुल सदमे में है और वह उसके साथ ऐसा करने वाले और यौन संबंध की मांग करने वाले इस लड़के की पहचान नहीं कर पाई। विवेक विहार के सर्वोदय विद्यालय में बुधवार को यह घटना घटी थी। प्रात: पाली खत्म होने के बाद सांध्य पाली के एक विद्यार्थी ने 44 साल की एक शिक्षिका को शौचालय में बंद कर दिया और जब शिक्षिका ने उसकी शर्तें कबूल लीं तभी उसने दरवाजा खोला।

स्कूल प्रशासन की शिकायत के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, शिक्षिका जांच के दौरान विद्यार्थी की पहचान नहीं कर पाई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘उसने विद्यालय में सारे छात्रों को देखा है लेकिन वह उस विद्यार्थी की पहचान नहीं कर पायी जिसने उसे शौचालय में बंद कर दिया और यौन टिप्पणियां कीं’। शिक्षिका ने कहा, ‘मैं शौचालय में थी, मैंने शोर सुनी और पाया कि बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। जब मैंने मदद के लिए आवाज लगाई तब वह चिल्लाया कि वह उसकी यौन मांग के बदले ही दरवाजा खोलेगा। मैं मदद के लिए बस चिल्ला सकती थी क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। वहां ज्यादा लोग भी नहीं थे क्योंकि यह दो पालियों के बीच का अवकाश का समय था। मुझे दरवाजा खुलवाने के वास्ते उसके साथ सोने के लिए राजी होना पड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं चिल्लाने लगी और वह वहां से भाग गया’। उसने कहा, ‘मैं वेंटीलेटर से बस उसकी एक झलक देख पाई और उसे अच्छी तरह नहीं देख पाई। मैं बिल्कुल सदमे में थी और जब मैं बाहर निकली तब संभल नहीं पाई। मैं उन 15 मिनट को नहीं भूल सकती’।

First Published on January 21, 2017 2:41 am