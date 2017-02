दिल्ली: विकास कार्यों को लेकर मनीष सिसोदिया पर भड़के विजेंद्र गुप्ता, कहा- नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहे हैं काम

विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को केजरीवाल सरकार और विशेष कर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हमला किया। गुप्ता ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने तीनों नगर निगमों के चुनाव सिर पर आते देख आनन-फानन में पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में पांच झुग्गी-झोपड़ी में सोमवार से शुरू किए जाने वाले विकास काम को मोहल्ला सभाओं से जोड़ दिया। जबकि सच्चाई यह है कि सरकार स्वराज फंड योजना के तहत मोहल्ला सभाओं के लिए कोई ढांचा तक तैयार नहीं किया है। अभी तक उनके न तो मानदंड निर्धारित हुए हैं और न ही वित्तीय शक्तियां आदि।

मोहल्ला सभाओं के तहत आने वाली आरडब्ल्यूए आदि की सूची को भी तैयार नहीं किया गया है। लगता है कि आज जब मोहल्ला सभाओं का मुद्दा उछलने लगा तब सरकार ने बिना किसी तैयारी के झूठी वाहवाही लूटने के लिए इस योजना के तहत कामों को शुरू करने की घोषणा कर डाली। दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने इस फंड में 350 करोड़ रुपए के आबंटन को स्वीकृति दी थी। इस योजना को स्वराज फंड योजना के तहत तैयार किया गया था।

इस योजना के माध्यम से सभी 70 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के माध्यम से विभिन्न काम किए जाने थे। परन्तु अभी तक इस योजना के क्रियान्वयन पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जब मोहल्ला सभाओं को अंतिम रूप ही नहीं दिया गया है, तब उपमुख्यमंत्री किस प्रकार यह दावा कर रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस फंड से पांच झुग्गी-झोपड़ी में आंतरिक सीवार लाइन डालने का काम शुरू हो गया है।

First Published on February 21, 2017 2:12 am