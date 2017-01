दिल्ली की अनदेखी पर आप के खिलाफ आंदोलन करेंगे विजय गोयल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली की अनदेखी और उसे बदहाल छोड़ पंजाब व गोवा भागने के खिलाफ केंद्रीय राज्य विजय गोयल सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली बचाओ आंदोलन शुरू करेंगे। गोयल बुधवार को मुख्यमंत्री की खाली कुर्सी के साथ जनपथ से लेकर केजरीवाल के निवास तक प्रदर्शन करेंगे। गोयल ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बनारस से चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने यह वादा किया था कि वे दिल्ली को छोड़कर नहीं जाएंगे और इसके विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन आज हालत यह है कि दिल्ली सरकार का एक भी मंत्री दिल्ली में नहीं है। गोयल ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों की हालत इतनी बदतर है कि एक कक्षा में 150 बच्चे हैं, इसलिए बच्चों को अलग-अलग दिनों में तीन पालियों में पढ़ाना पड़ता है।

नागरिकों के राशन कार्ड बन नहीं रहे। विधायकों ने राशन विक्रेताओं से सांठगांठ कर ली है, इसलिए नागरिकों को राशन भी नहीं मिल रहा। यमुना की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, यमुना मैली की मैली है। 18 मिनी सीवरेज प्लांट बनने थे, जिससे यमुना साफ हो सके, लेकिन एक भी नहीं बना। दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हुआ, आॅड-ईवन योजना के नाम पर करोड़ों रुपया विज्ञापनों पर फंूक दिया गया, जिसको दिल्ली के विकास कार्यों पर लगाया जा सकता था। सड़कें टूटी-फूटी हैं, एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चरमरा गई है। कोर्ट के आदेश के बावजूद फीडर बसें नहीं चली। दिल्ली में सफाई का भी बुरा हाल है।

अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार पर करोड़ों के फर्जी बिल देने का आरोप; दिल्ली पुलिस ने दिए जांच के आदेश

First Published on February 1, 2017 1:41 am