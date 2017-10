अमित शाह के बेटे के बचाव में उतरी मोदी सरकार, रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले- वेबसाइट ने गढ़ी झूठी कहानी, ठोकेंगे 100 करोड़ का मुकदमा

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वेबसाइट द वायर की ओर से प्रकाशित स्टोरी झूठी है और इसका मकसद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उनके बेटे जय शाह की छवि खराब करने की है। अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी टेंपल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के टर्न ओवर में 16 हजार गुना की बढ़ोतरी की खबर मीडिया में आने के बाद बीजेपी ने इस मामले में अमित शाह का बचाव करने के लिए केन्द्रीय रेल मंत्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष गोयल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा। पीयूष गोयल ने कहा कि जय शाह या फिर बीजेपी के किसी भी नेता पर लगाये गये आरोपों को वे नकारते हैं। उन्होंने कहा कि इस लेख का मकसद अमित शाह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में जय शाह वेबसाइट के खिलाफ 100 करोड़ के आपराधिक मानहानि का मुकदमा करेंगे।

We reject any allegation sought to be made against Mr. Jay Shah or any of our leaders: BJP on The Wire article pic.twitter.com/MChFi1Wwy9 — ANI (@ANI) October 8, 2017

The article is trying to damage reputation of our leader Amit Shah: BJP on The Wire article about Amit Shah’s son Jay Shah — ANI (@ANI) October 8, 2017

Mr.Jay Shah will file civil & criminal prosecution for defamation in Ahmedabad Court: BJP pic.twitter.com/EPa8lngBNe — ANI (@ANI) October 8, 2017

Mr. Jay Shah will file criminal defamation suit of Rs. 100 cr against author(of article), editor & owner of news website The Wire: Goyal pic.twitter.com/euqISpdmpG — ANI (@ANI) October 8, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App